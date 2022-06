Znamy nowe imię Dody! Wokalistka zdecydowała się na nietypowy wybór...

Na nowy singiel Dody fani wyczekują już od długiego czasu. Artystka nie zdradzała żadnych szczegółów i wszystko przygotowywała w tajemnicy po to, aby zaskoczyć swoich wielbicieli. Jedno jest pewne - będzie spektakularnie i patrząc na metamorfozę, jaką artystka przeszła, nieco inaczej. Zobacz: Okładka do singla "Wkręceni". Pasuje Dodzie nowy wizerunek? Rabczewska ciężko pracowała przez ostatnie kilka miesięcy nad utworem i teledyskiem,chociaż wypowiedzi na temat powrotu muzycznego w mediach ograniczała do minimum. Dzisiaj ujawniła jednak trochę szczegółów i pokazała okładkę do singla, a także zdradziła jego tytuł. "Riotka" to nawiązanie do angielskiego słowa "riot", które oznacza bunt, co ewidentnie pasuje do naszej polskiej królowej popu. Co prawda wyraz ten nie istnieje w języku polskim, ale wokalistka pragnie, aby został on wprowadzony do użytku codziennego z takim samym znaczeniem jak "riot" . Okładka powstała na potrzeby sprzedaży cyfrowej i jest nieco inna niż dotychczasowe - podziwiać na niej możemy artystkę w dwóch odsłonach - tajemniczej oraz uwodzicielskiej. Fani są zachwyceni i już nie mogą doczekać się, kiedy zobaczą klip. Na to jednak musimy jeszcze chwilę poczekać. Zobacz: Pierwsze zdjęcia z planu klipu Dody - 3 fryzury, 7 stylizacji Doda w sądzie z Agnieszką Szulim: