Doda w odważnej bieliźnie zapowiada niespodziankę. Fani: "Myślałem, że to Khloe Kardashian"

Choć Doda króluje na scenie już od ponad 20 lat, to jednak nadal potrafi zaskoczyć. Gwiazda co jakiś czas wraca z nowymi pomysłami, które wywołują ogromne emocje! Po rozstaniu z Emilem Stępniem wokalistka rozpoczęła nowy etap w życiu i wkroczyła także na nową ścieżkę w sferze zawodowej, tworząc własny reality show!

Najwyraźniej to nie koniec zmian u Dody. Gwiazda właśnie zapowiedziała, że jej fanów czeka kolejna niespodzianka. W mediach pojawiło się też zdjęcie piosenkarki w bardzo odważnej stylizacji, a fani porównali ją do Khloe Kardashian. Co zdradziła wokalistka?

Doda jak Khloe Kardashian. Gwiazda szczerze o wielkich zmianach: "Jestem w połowie wykończona"

Ostatnio Doda poinformowała fanów, że szykuje pewną niespodziankę. Przy okazji piosenkarka wypowiedziała się na temat wielkich zmian w jej życiu, dając jasno do zrozumienia, że wiele przeszła. Gwiazda zasugerowała, że jest zmęczona, ale dodała, że jest na co czekać. Choć nie ujawniła jeszcze tajemnicy, zapowiedziała, że zdradzi ją już 30 czerwca!

Mimo że wciąż do mety kawałek, najważniejsze, że o ten sam kawałek dalej od startu. Jestem w połowie wykończona, ale warto było zawalczyć. Opowiem już 30.06 co się odje***o, inaczej tego nazwać nie można - napisała na Instagramie.

Pod zdjęciem w odważnej stylizacji pojawiło się już wiele pochlebnych komentarzy. Większość internautów jest zgodnych co do tego, że Doda obecnie prezentuje wspaniałą formę. Niektórzy zauważyli także duże podobieństwo piosenkarki z Khloe Kardashian. Pojawiła się też mocna odpowiedź gwiazdy.

- Myślałem, że to Khloe Kardashian. Jak zwykle sztos - napisał jeden z internautów.

- Chciałaby - odpowiedziała Doda.

- Takiego jak ty ciała nigdy mieć nie będzie. Bardziej mnie ta fryzura zmyliła - dodał fan.

- Jedyna noga, która w takich butach nie wygląda jak szynka - napisał inny internauta.

AKPA Podlewski

Jak widać, Doda nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. My już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyśliła piosenkarka, ale jesteśmy pewni, że będzie to coś WOW! A Wy, domyślacie się, co to może być za niespodzianka?