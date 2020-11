Znamy finałowy skład "Hotelu Paradise 2"! Było ostro: "Przeraziła mnie nienawiść w ich oczach, ten obłęd!"

Już wiadomo, które pary zmierzą się ze sobą w wielkim finale drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Ostatnia "puszka pandory" była pełna emocji. Pojawiła się na niej grupa uczestników, która została wyeliminowana z rąk czekających na finałowy werdykt par. Tego wieczoru nie brakowało emocji, również tych negatywnych:

Wiesz co mnie przeraziło?! Ta nienawiść w tych ich oczach! Ten obłęd... U Domi... U wszystkich! - mówiła jedna z finalistek po "puszcze pandory"

Sonia i Łukasz, Artur i Ata a może Magda i Robert? Zobaczcie, która para musiała spakować walizki tuż przed wielkim finałem "Hotelu Paradise 2".

Magda Jankowska i Robert Kapica odpadają z "Hotelu Paradise 2"

Za nami ostateczna i zdecydowanie najbardziej emocjonująca "puszka pandory" drugiej edycji "Hotelu Paradise". W dodatku na loży podczas ostatecznego starcia zasiedli wyeliminowani uczestnicy, którzy mieli im wiele za złe. Adam, Ania, Ivan, Dominika, Bartek, Julia i Kamil - wszyscy pożegnali się z programem przez decyzję, któregoś z wielkiej szóstki. Przyszedł więc czas na odwet.

Doszło do spięcia pomiędzy Arturem a Dominiką. Arturowi zostały wypomniane wszystkie ruchy podczas pobytu w "Hotelu Paradise" zaczynając od niedotrzymanych obietnic, że dotrwa z nią do finału aż do wyjawienia tajemnicy na temat tego, że doszło pomiędzy nimi do zbliżenia.

- Jak ty możesz mówić, że nie ma fal, gdy uprawiamy seks nie raz i nagle ty kopiesz mnie w dupę. Jak ja mam się czuć nie urażona? To dla ciebie nic?

- To nie jest dla mnie nic. A dla ciebie to jest nic? Czy ja cię zmuszałem do tego seksu? Nie wydaje mi się.

- Ty mi się dziwisz, że ja się tak wkręciłam w ciebie, że szłam za tobą mimo tego, że widziałam, że mnie odpychasz?

- Po co się z nią wiązałeś i na dodatek się z nią przespałeś? - dodała Ania

- A może to ona się ze mną przespała?

Konflikt również eskalował pomiędzy Sonią a Julią, kiedy ta pierwsza zasugerowała koleżance, że jest "zrobiona". Natomiast Julia nie mogła wybaczyć Magdzie faktu, że określiła ją obelżywą nazwą, którą potwierdziły inne koleżanki z programu. W dodatku uczestnicy stwierdzili, że Robert jest pod dużym wpływem Magdy. Nie obyło się również bez krytyki dla Soni z powodu tego, że starała się wrócić do Roberta pod nieobecność Magdy.

Tego wieczora było zdecydowanie wiele emocji. Uczestnicy wykrzyczeli sobie wszystko, co im leżało na sercach. To były zdecydowanie najmocniejsze pytania ze wszystkich "pandor". Ostatecznie to goszczący w "Hotelu Paradise" uczestnicy zdecydowali, kto dostanie się do ścisłego finału.

Głosowanie było bardzo wyrównane, wiec trzeba było je przeprowadzić aż dwa razy. Dogrywka odbyła się pomiędzy Sonią a Łukaszem a Magdą i Robertem. Niestety decyzją byłych mieszkańców to właśnie Magda Jankowska i Robert Kapica opuszczają "Hotel Paradise" tuż przed wielkim finałem.

Decyzją części uczestników to właśnie Magda Jankowska i Robert Kapica zostali ostatnią parą, która musiała wyprowadzić się z "Hotelu Paradise" tuż przed wielkim finałem.

Pobyt w "Hotelu Paradise" dla Magdy i Roberta zakończył się tuż przed finałem!