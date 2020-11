Kamil i Ivan nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w "Hotelu Paradise 2"! Burza na kilka godzin przed finałem!

Dziś zobaczymy ostatnią "puszkę pandory" w drugim sezonie "Hotelu Paradise 2". To będzie zdecydowanie jedno z najbardziej emocjonujących starć i to przez wielkim finałem! Podczas odpytywania pojawią się nie tylko finałowe pary ale również uczestnicy, którzy musieli pożegnać się z programem przez decyzje, któregoś z finalistów. Może zrobić się naprawdę gorąco! To ostatnia szansa uczestników na rozliczenie się z tymi, którzy zawalczą o główną wygraną w finale. Czy to co usłyszą podczas "puszki" sprawi, że ktoś zdecyduje się rzucić kulą?

Byli uczestnicy powracają na "puszkę pandory"

W ostatnim odcinku decyzją Soni i Łukasza z programem musieli pożegnać się Dominika i Bartek. Jednak oboje czuli się wygrani, odchodząc z programu razem. Bartek przyznał, że poczuł coś do Dominiki już od pierwszych dni w show. To specjalnie dla niej wrócił do programu, z myślą że chciałby zdobyć jej serce a to założenie udało się spełnić.

W dalszym ciągu dnia na pozostałe trzy finałowe pary czekał dzień pełen relaksu na jachtach. Tego dnia po raz pierwszy Ata przyznała, że zaczyna coś czuć do Artura:

On jest wspaniały i naprawdę dbałby o kobietę, czuje się przy nim bezpieczna. Jest potencjał mega.

Finaliści mogli w romantycznych i luksusowych okolicznościach otworzyć się na siebie i wyznać sobie, co naprawdę do siebie czują. Pomiędzy Magdą a Robertem zrobiło się naprawdę romantycznie:

Od tego momentu, kiedy zacząłem cię poznawać to zacząłem być bardzo szczęśliwy w tym programie i uwielbiam się budzić przy tobie

Artur i Ata również po raz pierwszy pozwolili sobie na tak romantyczne wyznania:

Fajnie, że ty mi tu dajesz taki dystans i nie robisz presji i ja to samo robię tobie, dlatego się bawimy tutaj świetnie. Ale jak co do czego przychodzi to ufamy sobie bardzo i nikt nam nie zabierze tego, co do siebie czujemy i to jest piękne - mówiła Ata

Artur przyznał, że uczestniczka spodobała mu się od razu i z charakteru i wizualnie bo jest otwarta , pełna uśmiechu.

Myślę, że w życiu codziennym mógłbym się zachować w kimś takim jak Ata.

Natomiast pomiędzy Sonią a Łukaszem pojawiły się małe zgrzyty nawet w tak miłych chwilach. Uczestnik postanowił przypomnieć partnerce, jak potraktowała go po konkurencji na polu ryżowym, co zdenerwowało Sonię, ponieważ chciała spędzić ostatnie godziny w programie bez kłótni:

- Dramat jest to przykre. Miały być miłe słowa a dostaje kule armatnie - powiedziała

- Staram się codziennie wytrzymać z nią i uśmiecham się do nieba i do Boga aby dawał mi siłę każdego dnia, abym miał siłę z nią wytrzymać - dodał Łukasz

To chyba taki urok tej pary! Jednak najgorsze tego dnia jeszcze było przed uczestnikami! Ostateczna "puszka pandory", na której mogą wyjść wszystkie sekrety oraz pakty, które finaliści zawarli od początku programu. W dodatku na loży podczas ostatecznego starcia zasiedli wyeliminowani uczestnicy, którzy mogą mieć im wiele za złe. Adam, Ania, Ivan, Dominika, Bartek, Julia i Kamil - wszyscy pożegnali się z programem przez decyzję, któregoś z wielkiej szóstki. To nie był więc przypadkowy skład. Jeszcze podczas tej "pandory" odpadnie jedna z par. Kto to będzie? Dowiemy się jeszcze dziś!

Dominika i Bartek pożegnali się z "Hotelem Paradise" tuż przed ostatnią "puszką pandory".

Podczas ostatecznego starcia na "puszce pandory" pojawiło się kilku wyeliminowanych wcześniej uczestników. M. in. Ania i Ivan oraz Kamil. Zapowiada się bardzo gorące starcie z uczestnikami! Z pewnością niektórym mogą puścić nerwy...