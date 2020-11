"Hotel Paradise 2": Odpadli najwięksi faworyci widzów! Szokująca decyzja Soni i Łukasza

Już za dwa dni poznamy zwycięzców lub zwycięzcę drugiego sezonu "Hotelu Paradise". Tymczasem dzisiaj z programem pożegnać musiała się kolejna para. Decyzyjny głos należał do Soni i Łukasza, ponieważ wygrali ten "przywilej" podczas basenowych zawodów.

Wygrywać jest tak samo jak przegrywać i "Hotel Paradise" pokazuje, że nie zawsze jest po co tak zawzięcie walczyć, bo to nie są najłatwiejsze decyzje - zaczęła Sonia

Kogo wraz z Łukaszem wymeldowali tuż przed ostatnią w programie "puszką pandory"?

Dominika Konował i Bartek Graczyk odpadają z "Hotelu Paradise 2"

Uczestnicy "Hotelu Paradise" muszą się mieć na baczności. Im bliżej finału tym grono staje się coraz mniejsze. Dziś z programem musiała pożegnać się kolejna para. Sonia i Łukasz dzięki wygranej konkurencji mogli zadecydować, kto będzie musiał spakować walizki. Zdecydowali jednogłośnie i szybko:

Wszystkich bardzo lubimy ale naszą decyzją, niestety jednogłośnie, jesteś Dominika i Bartek. Przepraszamy was najmocniej, taka jest ta gra. Z naszej strony musiała paść taka decyzja.

Niestety zasady gry w "Hotelu Paradise 2" są bezlitosne. Dominika i Bartek mogli nie zgadzać się z decyzją, jednak nie mogli jej podważyć. Uczestniczka podkreśliła jednak, że to nie koniec jej miłosnej przygody z Bartkiem:

Nasza historia miłosna się nie kończy tylko dopiero się zacznie. Super przygoda, wszystkich was lubię i powodzenia!

Doszło jednak do małego zgrzytu pomiędzy Dominiką a Sonią. Żegnając się z uczestnikami, wyeliminowana uczestniczka pominęła Sonię:

Z Tobą nie chcę się tulić.

Sonia była zdziwiona zachowaniem koleżanki, ponieważ to ona trzy razy zagłosowała na nią w eliminacjach i nie powinna być zdziwiona, co zauważyła Magda. W końcu zaledwie dzień temu to właśnie Dominika nominowała Sonię i Łukasza stawiając na ich stole wężowy owoc.

- Możemy w końcu zbastować nie musimy się stresować wygraliśmy siebie - podsumował swoją przygodę Bartek

- A że Sońkę już wytypowałam kilka razy to też musiała w końcu się odegrać jest wszystko w porządku. Te łzy są z emocji nie ze smutku - dodała Dominika

Bartek i tak może czuć się wygrany. Od początku mówił, że wrócił do "Hotelu Paradise" po Dominikę, teraz opuszczali program razem. W grze pozostały jedynie trzy pary: Sonia i Łukasz, Ata i Artur oraz Robert i Magda. Kto zwycięży drugą edycję? O tym przekonamy się już w czwartek.

Jak sami przyznali to jedynie koniec ich przygody w programie ale początek miłości, która się tutaj narodziła. Trzymamy kciuki za tę parę!