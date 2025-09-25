Ryszard Rynkowski pogrążony w żałobie – żona artysty nie żyje

W połowie września 2025 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość o nagłej śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej – żony znanego piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta odeszła niespodziewanie, mając zaledwie 52 lata. Informacja o jej odejściu wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale i fanami artysty, którzy od lat śledzili jego życie zawodowe i prywatne.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego?

Ceremonia pogrzebowa Magdaleny Edyty Rynkowskiej została zaplanowana na sobotę, 27 września 2025 roku. Duchowny z parafii w Brodnicy w rozmowie z serwisem Plejada potwierdził, że uroczystość odbędzie się o godzinie 11:30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego. Po mszy świętej żałobnicy odprowadzą zmarłą na cmentarz parafialny w Brodnicy, rodzinnym mieście Magdaleny.

Rodzina Ryszarda Rynkowskiego zwróciła się z prośbą do żałobników

Rodzina Ryszarda Rynkowskiego wystosowała poruszający apel do wszystkich, którzy zamierzają uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Zamiast tradycyjnych kwiatów, bliscy proszą o finansowe wsparcie lokalnej fundacji.

Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na FUNDACJĘ «DARY LOSU» w Brodnicy czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie nekrolog.eklepsydra.pl.

Na co zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego?

Śmierć Magdaleny Rynkowskiej wywołała wiele pytań i domysłów. Prokuratura po przeprowadzeniu sekcji zwłok opublikowała oficjalny komunikat. Na ciele zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń, a udział osób trzecich został jednoznacznie wykluczony. Jak poinformowano, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana pęknięciem żylaków przełyku.

Ryszard Rynkowski i Magdalena poznali się wiele lat temu. Ich relacja szybko przerodziła się w głęboką więź, która zaowocowała małżeństwem w 2006 roku. Magdalena była drugą żoną artysty, który dziesięć lat wcześniej pożegnał swoją pierwszą ukochaną. Wspólne życie Magdaleny i Ryszarda uzupełniły narodziny syna – Ryszarda Juniora, który dopełnił ich rodzinne szczęście.

To nie koniec problemów w życiu znanego wokalisty. W czerwcu Ryszard Rynkowski miał kolizję drogową, przez co nie wziął udziału w koncercie „Trzy ćwiartki Jacka Cygana” podczas Festiwalu w Opolu. Według ekspertyzy biegłych artysta miał prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości.

