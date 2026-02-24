Leon Charewicz, rozpoznawalny dzięki kultowej roli aptekarza Ryszarda Polakowskiego w serialu "Ranczo", urodził się 24 lutego 1951 roku na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jego miejscowość urodzenia, Michale, obecnie już nie istnieje. Mało kto wie, że aktor do Polski trafił dopiero w wieku sześciu lat, przesiedlony wraz z matką w ramach repatriacji z Kresów Wschodnich.

Leon Charewicz świętuje 75. urodziny. Aptekarz z "Rancza" do Polski trafił po przesiedleniu

W 1957 roku, mając zaledwie sześć lat, Leon Charewicz został przesiedlony do Polski razem z matką. Był to dramatyczny rozdział w jego życiu. Jego ojciec nie mógł do nich dołączyć i pozostał na terenie Białoruskiej SRR. Ta rozłąka na zawsze wpłynęła na losy rodziny i samego artysty. Zamieszkanie w Polsce rozpoczęło nowy rozdział życia, pełen wyzwań i trudności, z którymi musiał się mierzyć już od najmłodszych lat.

Leon Charewicz, mimo dramatycznych doświadczeń z dzieciństwa, marzył o scenie. Jego pierwsza próba dostania się do szkoły teatralnej w Łodzi zakończyła się niepowodzeniem. Powodem była wada wymowy, seplenienie, które uniemożliwiło mu rozpoczęcie studiów aktorskich. Jednak determinacja i ciężka praca przyniosły efekty. Po roku ćwiczeń i pracy nad dykcją został przyjęty do szkoły teatralnej i rozpoczął swoją profesjonalną drogę w świecie aktorskim.

Warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy o tym, jak dziś wygląda i co robi Kasia Solejuk z "Rancza".

Leon Charewicz został pierwszym aktorem w rodzinie. Zagrał w kultowych produkcjach

Leon Charewicz był jedyną osobą w swojej rodzinie, która postanowiła zostać aktorem. Chociaż matka nie przejawiała artystycznych zainteresowań, ojciec, jak opowiadał Charewicz, miał artystyczną duszę, grał na harmonii i był duszą towarzystwa. Sam aktor wielokrotnie zastanawiał się, skąd wziął się w nim ten zapał i pasja do aktorstwa, jednak dziś nie ma wątpliwości, że wybrał właściwą drogę.

Nie wiem, skąd to się wzięło, może po rodzicach? Matka mi opowiadała, że ojciec miał artystyczną duszę, ponieważ grywał na harmonii i był duszą towarzystwa. Mama natomiast nie miała żadnych zainteresowań w tym kierunku powiedział w wywiadzie dla Encyklopedii Teatru Polskiego.

Kariera Leona Charewicza rozpoczęła się w 1974 roku. Współpracował z najważniejszymi teatrami w Łodzi i Warszawie, a jego talent doceniono zarówno na deskach teatru, jak i przed kamerą. Aktor wystąpił w wielu kultowych produkcjach, takich jak "Okruchy wojny", "Kingsajz", "Złotopolscy", "Plebania" czy "Katyń". Popularność zapewnił mu jednak przede wszystkim serial "Rancz", w którym w latach 2011-2016 wcielał się w postać aptekarza.

Zobacz także: