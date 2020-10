Miłośnicy "Hotelu Paradise" będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Niestety od dziś, 5 października, nie zobaczymy już miłosnego reality show TVN7 o standardowej porze. Program ustąpi miejsca "Brzyduli 2". Kiedy w takim razie można spodziewać się emisji losów uczestników z rajskiej wyspy?

"Brzydula" zamiast "Hotelu Paradise". O której będzie emitowane reality show?

Od dziś rusza emisja kontynuacji hitowej "Brzyduli". Ula Cieplak powraca na ekrany po 10 latach przerwy, jako matka trójki dzieci i wyrozumiała żona. "Brzydulę" będzie można zobaczyć w TVN7 od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Oznacza to również, ze zajmie czas "Hotelu Paradise" w prime timie. Fani "puszki pandory" i "rajskich rozdań" będą musieli uzbroić się w cierpliwość. "Hotel Paradise" od jutra będzie emitowany o pół godziny później czyli o 20:30, natomiast dziś wyjątkowo o 20:45.

Losy mieszkańców rajskiej wyspy w dalszym ciągu będzie można śledzić od poniedziałku do czwartku. W tym tygodniu uczestników czeka wyjątkowo trudna "puszka pandory". Kto pożegna się z programem podczas "rajskiego rozdania"? Czy Adamowi uda się pozostać w programie na dłużej? Czy Sonia przekona się do Krystiana? I wreszcie, co tak naprawdę czuje do Artura? Czy Dominika powinna się obawiać młodszej koleżanki?

Mat. promocyjne

"Hotel Paradise" ustępuje miejsca "BrzydUli 2"