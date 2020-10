"Hotel Paradise 2": Kamil i Ivan przesadzili z krytyką Magdy? "Powinni zabronić uczestnikom komentarzy"

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise 2" Kamil przekroczył granicę? Jego niewybredny komentarz na temat Magdy zbulwersował internautów, którzy nie szczędzą mu krytyki w komentarzach. Uczestnik nazwał Magdę "kaczuszką" dodatkowo stwierdzając, że nie wygląda dobrze bez makijażu.

Magda postanowiła odnieść się do zachowania kolegi z programu. Przyznała, że jest jej przykro i jest zszokowana zachowaniem uczestnika. Wygląda na to, że zarówno Kamil jak i Igor nie żywią sympatii do Magdy oraz odwrotnie. W sieci zawrzało.

Hotel Paradise 2: Magda komentuje niemiłe zaczepki Kamila

W "Hotelu Paradie 2" zaczyna się walka o przetrwanie, a uczestnicy zaczynają kombinować i myśleć kogo należy wyeliminować, aby zabezpieczyć swoją pozycję w show. Przy okazji planowania nowych intryg Kamil w rozmowie z Ivanem niepochlebnie wyraził się na temat Magdy. Chcąc połączyć w parę nowego uczestnika Adama i Magdę powiedział:

Na logikę to jest jego szansa. Tylko nie wiadomo czy mu się kaczuszka spodoba. Teraz Madzia leży przy basenie bez makijażu on się na nią patrzy więc na pewno powie, że mu się nie podoba. Ale wieczorem, jak się od*ebie? - podsumował Magdę Kamil

Internauci byli zszokowani zachowaniem uczestnika i nie szczędzili słów krytyki w jego kierunku:

- Tragedia, inaczej nie można tego ujść. Uczepili się Magdy nie wiadomo z jakiej racji, przykre... jak cała ekipa staje przeciwko jednej osoby i coraz więcej baranów ślepo za nią podąża🤦🏻‍♀️

- Żenujące i ekstremalnie dziecinne są te komentarze chłopaków na temat Magdy.

- (...) W hotelu łatwo było obrażać ją i tworzyć grupki przeciwko niej, gdzie ona starała się z dziewczynami utrzymać dobry kontakt i doradzać w każdej kwestii, każdemu a teraz płacz, że się hejt polał na nich, bo się zachowali jak chamy i teraz jest prawdziwe życie, gdzie nie powinniśmy wbijać im szpilek ale obrażać i wbijać jej szpilki można było

Wygląda na to, że sytuacje, które wydarzyły się kilka miesięcy temu na planie "Hotelu Paradise" mają wpływ na wzajemne relacje uczestników programu aż do teraz. W mediach społecznościowych nie szczędzą sobie przykrych słów.

Ja bym proponował zabronić uczestnikom komentarzy do odcinków bo to co się dzieje na relacjach to jakaś porażka.... Jak dzieci 🤦‍♀️ ekipa z pierwszej edycji umie się zaprezentować a tutaj..... Coraz bardziej odechciewa się oglądać.- napisał jeden z internautów

Pomiędzy uczestnikami niestety nie dzieje się najlepiej. Szczególnie widoczny jest konflikt pomiędzy Kamilem, Ivanem a Magdą. Denerwują się również Artur oraz Bartek. Uczestnicy po emisji każdego odcinka komentują sytuacje umieszczone w programie. Komentarze Magdy odnośnie zachowania kolegów w "Hotelu Paradise" oraz ogromna liczba obserwujących na jej profilu sprawiły, że fani zaczęli pisać niepochlebne wiadomości do pozostałych uczestników. Ivan zwrócił się do Magdy na Instastory:

Chciałbym się odnieść do tego co mówi Magda. Uważam, że jej zachowanie jest żenujące. Bardzo słabo zachowujesz się w stosunku do uczestników. Chcesz nas obrazić, ubliżyć, nie wiadomo co zrobić słuchaj dziewczyno zastanów się co Ty robisz, bo po nas to spływa a ty tylko pokazujesz jaką jesteś osobą. Powinnaś nauczyć się odróżniać życie realne od reality show. Skup się na sobie i żyj sobie spokojnie. Nie chce z tobą walczyć. Nie odzywaj się do nas w ten sposób. I pamiętaj, że jesteś naprawdę piękną dziewczyną - stwierdził

Po tym ostatnim zdaniu na jego Instastory pojawił się również zrzut ekranu z programu pokazujący niekorzystne zdjęcie Magdy. Uczestniczka postanowiła odnieść się do tematu:

To co się aktualnie dzieje wśród uczestników drugiego sezonu "Hotelu Paradise" to jest istny cyrk ja w tym nie chcę brać udziału i jest mi bardzo przykro, że uczestnicy zachowują się w ten sposób. Myślałam, że to dorośli ludzie i jest to program dla ludzi dojrzałych a wyszło jak widać inaczej i jest to dziecinada. Program był kręcony kilka miesięcy temu więc jest to już temat zamknięty, jest to już przeszłość. Ja te różne sytuacje z programu już przeżyłam i już o nich zapomniałam, dlatego roztrząsanie sytuacji w ten sposób i nakłanianie ludzi przeciwko mnie jest po prostu słabe. Jesteśmy w życiu prawdziwym, to już nie jest reality show. To nie jest gra. Każdy kto teraz zachowuje się chamsko to znaczy, ze jest taki w rzeczywistości.

Uczestniczka odniosła się również do komentarzy chłopaków odnośnie jej wyglądu z ostatniego odcinka:

W momencie kiedy facet obraża wygląd kobiety typu "kaczuszka", śmieje się z jej ust... w odcinku była masa innych epitetów w moją stronę... Ja nie mogłabym utrzymywać kontaktu z takimi osobami i mówić, że to był tylko program i mogliście mnie wyzywać. Nie, nie mogliście mnie wyzywać. Tam nie było scenariusza, nikt nikomu nie kazał się obrażać. Oczywiście ja tu na relacjach komentowałam odcinki zachowania uczestników ale nie byłam w tym tak wulgarna, nie nakłaniałam was do hejtu. takich rzeczy nie powinno być. To jest cios poniżej pasa.

Co sądzicie o całej tej sytuacji?

Komentarze Kamila i Ivana na temat wyglądu Magdy z "Hotelu Paradise 2" zbulwersowała internautów.

Eskaluje wzajemna niechęć uczestników do siebie. Mieszkańcy "Hotelu Paradise" nie szczędzą sobie przykrych słów w sieci. Ivan uważa, że zachowanie Magdy względem uczestników programu jest nie w porządku.

Myślicie, że uczestnikom uda się zażegnać konflikty?