W tym roku nominację do Złotej Maliny otrzymało wiele wybitnych i uznanych nazwisk w świecie Hollywood. Na zaskakującej liście znaleźli się m.in. zdobywca dwóch Oscarów Robert De Niro, a także: Johnny Depp, Naomi Watts czy Sylvester Stallone. Nie mogło też zabraknąć rekordzisty jeśli chodzi i ilość szans na statuetkę z plastiku w historii mało prestiżowego plebiscytu - Adama Sandlera.

Największą szansę na Złotą Malinę ma film "Movie 43". Produkcja zrealizowana przez twórców filmu "Głupi i głupszy" ma szanse pobić nawet "Wielkie wesele". Jedną z głównych ról zagrała w nim Halle Berry, która została dzięki temu "zauważona" przez akademię. Przypomnijmy, że aktorka statuetkę zdobyła już w przeszłości za rolę w filmie "Kobieta kot".

Johnny Depp za to o wstydliwą nagrodę walczy po raz pierwszy. A wszystko dzięki roli w "Jeźdźcu znikąd". Nie sposób pominąć też Naomi Watts, odtwarzającej rolę tytułową w nużącej biografii brytyjskiej księżnej "Diana".

Wśród nominowanych znalazły się także Lady Gaga, Kim Kardashian i Lindsay Lochan. Nie powinno to być jednak szczególnie zaskakującą informacją. Szansę na Złotą Malinę mają także: Selena Gomez i Ashton Kutcher za rolę Steve''''''''a Jobsa.

Złote Maliny zwykle nie są odbierane przez laureatów. Osobiście odebrały ją tylko cztery osoby - Paul Verhoeven jako najgorszy reżyser za "Showgirls" z 1996 r., Tom Green dzięki "Luźny gość", który zwyciężył w pięciu kategoriach w 2001 r. , wspomniana Halle Berry w 2004 za rolę w "Kobieta kot". Ostatnią Złotą Malinę była Sandra Bullock w 2009 roku - dla najgorszej aktorki w filmie "Wszystko o Stevenie". Na drugi dzień gwiazda odebrała Oscara za rolę w filmie "Wielki Mike", stając się tym samym pierwszą osobą, która w jednym roku zdobyła zarówno Oscara jak i Złotą Malinę.

Pełna lista nominowanych:

NAJGORSZY FILM

After Earth (1000 lat po Ziemi)

Grown-Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

The Lone Ranger (Jeździec znikąd)

A Madea Christmas

Movie 43

NAJGORSZA AKTORKA

Halle Berry - The Call i Movie 43

Selena Gomez - Getaway

Lindsay Lohan - The Canyons

Tyler Perry - A Madea Christmas

Naomi Watts - Diana i Movie 43

NAJGORSZY AKTOR

Johnny Depp - The Lone Ranger (Jeździec znikąd)

Ashton Kutcher - Jobs

Adam Sandler - Grown-Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Jaden Smith - After Earth (1000 lat po Ziemi)

Sylvester Stallone - Bullet To The Head, Escape Plan i Grudge Match

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Lady Gaga - Machette Kills (Maczeta zabija)

Salma Hayek - Grown-Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Katherine Heigl - The Big Wedding (Wielkie wesele)

Kim Kardashian - Tyler Perry''''''''s Temptation

Lindsay Lohan - InAPPropriate Comedy i Scary Movie 5 (Straszny film 5)

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Chris Brown - Battle Of The Year (Bitwa roku)

Larry The Cable Guy - A Madea Christmas

Taylor Lautner - Grown-Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Will Smith - After Earth (1000 lat po Ziemi)

Nick Swardson - A Haunted House i Grown-Ups 2

NAJGORSZA EKRANOWA DRUŻYNA

Obsada - Grown Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Obsada - Movie 43

Lindsay Lohan & Charlie Sheen - Scary Movie 5 (Straszny film 5)

Tyler Perry & Larry the Cable Guy (aka. znoszona peruka i ubranie) - A Madea Christmas

Jaden Smith & Will Smith - After Earth (1000 lat po Ziemi)

NAJGORSZY REŻYSER

13 reżyserów - Movie 43

Dennis Dugan - Grown Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Tyler Perry - A Madea Christmas i Temptation

M. Night Shyamalan - After Earth (1000 lat po Ziemi)

Gore Verbinski - The Lone Ranger (Jeździec znikąd)

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Gary Whitta i M. Night Shyamalan, historia: Will Smith - After Earth (1000 lat po Ziemi)

Fred Wolfe & Adam Sandler & Tim Herlihy - Grown Ups 2 (Jeszcze większe dzieci)

Ted Elliott, Justin Haythe & Terry Rosso - The Lone Ranger

Tyler Perry - A Madea Christmas

19 scenarzystów - Movie 43

Laureatów poznamy w wigilię nocy oscarowej, czyli 1 marca.

