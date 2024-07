Jarosław Kuźniar pokłócił się na Twitterze z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. O co poszło? Ziobro miał być gościem w programie Dzień Dobry TVN, jednak w ostatniej chwili nie przyjechał i zasłonił się posiedzeniem rządu. Kuźniar postanowił zakpić z polityka na Twitterze. Co napisał?

Lubię polityków, którzy nie ogarniają własnego kalendarza. Ziobro miał być RANO w @DDTVN ale przypomniał sobie, że jest spotkanie rządu.

Zbigniew Ziobro nie przemilczał tego i w kpiący sposób odpisał Kuźniarowi, wypominając mu słynny Walmart :).

Panie Redaktorze rząd działa non stop, a nie tak jak Walmart w określonych godzinach.

Co na to Jarosław? Nie przemilczał, ale już chyba nie miał tyle polotu co Ziobro :). Co napisał?

Potrzebował Pan 24h żeby wymyślić coś tak dziecinnie głupiego? Brawo Pan!

A kto według Was wygrał tę potyczkę słowną?

Jarosław Kuźniar przed DDTVN:

Zbigniew Ziobro:

