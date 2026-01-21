Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zaczęła się w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdzie tworzyły pierwszą w historii polskiej edycji żeńską parę taneczną. W trakcie udziału w tanecznym show obie zakończyły swoje wcześniejsze związki w podobnym czasie. Choć same jeszcze nie definiują swojej relacji, z rozmów i wspólnych wystąpień wynika, że ich więź staje się coraz silniejsza. Publiczne deklaracje Janji wskazują na chęć pogłębienia tej relacji. Teraz padły słowa o wspólnym zamieszkaniu.

Czy Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zamieszkały razem?

Ostatnio Janja Lesar była gościnią w programie Mateusza Szymkowiaka dla "Świata Gwiazd". Dziennikarz zapytał tancerkę między innymi o to, czy po zakończeniu przygody w "Tańcu z gwiazdami", tancerka i wioślarka zdecydowały się razem zamieszkać. Wówczas Lesar przyznała:

Teraz tak się miotam między różnymi domami. Muszę sobie to jeszcze uporządkować - przyznała tancerka

W dalszej części rozmowy tancerka jednak nie ukrywała, że bardzo chce pogłębiać relację z Katarzyną Zillmann, dlatego wspólne zamieszkanie w niedalekiej przyszłości jak najbardziej wchodzi w grę.

Chcę bardzo. Ja nie chcę mieszkać sama tak na dłuższą metę. Lubię być z kimś, dlatego też tańczę taniec towarzyski. W tandemie czuję się o wiele lepiej i pewniej. Ja też lubię się opiekować drugą osobą - dodała

Szczere wyznania Janji Lesar: emocje, przemiana i nowy etap

Lesar w tej samej rozmowie nie ukrywa również, że relacja z Zillmann przyniosła jej wewnętrzną przemianę. Wspomina, że dzięki niej poczuła siłę i odwagę, aby być sobą.

(...) Jak ona jest obok mnie, to jestem dużo bardziej odważna. Nie mam tak dużo wątpliwości w siebie (...) bardziej chcę wyjść do ludzi swoją osobą, z tym, kim jestem - dodała

Choć ani Janja Lesar, ani Katarzyna Zillmann nie nazywają swojej relacji związkiem, emocjonalny wymiar tej relacji jest bezsporny. Zbliżenie między nimi było widoczne nie tylko w prywatnych relacjach, ale też na antenie programu - pocałunek w jednym z odcinków wywołał poruszenie.

A Wy, śledzicie losy Katarzyny Zillmann i Janji Lesar?

Zapytali Zillmann i Lesar o "status ich relacji". Padła wymowna odpowiedź/Fot. Hornet/REPORTER

