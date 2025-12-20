Emocje wokół Katarzyny Zillmann i Janji Lesar nie opadają. Panie zachwycały w "Tańcu z Gwiazdami", ale kiedy odpadły z programu zrobiło się głośno o ich bliskiej relacji. Kilka dni temu wioślarka i tancerka razem wystąpiły w "Halo, tu Polsat". Teraz możemy zobaczyć, jak się zachowywały, gdy nie było już przy nich kamer.

Czułe pożegnanie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzyły zgrany duet w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Panie zachwycały swoimi występani, podczas któych nie brakowało pełnych namiętności pocałunków. Co ciekawe, również już po finale "Tańca z Gwiazdami" Zillmann i Lesar zostały przyłapane na pocałunkach. W tym samym czasie Julia Walczak ogłosiła, że jej związek z Zillmann to już przeszłość, a później Janja Lesar po 22 latach ogłosiła rozstanie z Krzysztofem Hulbojem.

Od tamtej chwili z pewnością mnóstwo osób zastanawiało się, co łączy Zillmann i Lesar, które ostatnio ogłosiły to w "Halo tu Polsat". Teraz możemy zobaczyć, jak zachowywały się po wyjściu ze studia Polsatu.

