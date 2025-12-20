Reklama

Emocje wokół Katarzyny Zillmann i Janji Lesar nie opadają. Panie zachwycały w "Tańcu z Gwiazdami", ale kiedy odpadły z programu zrobiło się głośno o ich bliskiej relacji. Kilka dni temu wioślarka i tancerka razem wystąpiły w "Halo, tu Polsat". Teraz możemy zobaczyć, jak się zachowywały, gdy nie było już przy nich kamer.

Czułe pożegnanie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzyły zgrany duet w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Panie zachwycały swoimi występani, podczas któych nie brakowało pełnych namiętności pocałunków. Co ciekawe, również już po finale "Tańca z Gwiazdami" Zillmann i Lesar zostały przyłapane na pocałunkach. W tym samym czasie Julia Walczak ogłosiła, że jej związek z Zillmann to już przeszłość, a później Janja Lesar po 22 latach ogłosiła rozstanie z Krzysztofem Hulbojem.

Od tamtej chwili z pewnością mnóstwo osób zastanawiało się, co łączy Zillmann i Lesar, które ostatnio ogłosiły to w "Halo tu Polsat". Teraz możemy zobaczyć, jak zachowywały się po wyjściu ze studia Polsatu.

"Przede wszystkim tańczymy, trenujemy. (...) To jest bardzo fajna relacja. Myślę, że takie rzeczy, to ciężko określać. Na razie jest super. Łączy nas naprawdę taniec i wielka pasja, przyjaźń. (...) Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja czasami poznaję jej znajomych" - tak o relacji z Katarzyną Zillmann mówiła w "Halo tu Polsat" Janja Lesar.

Po wyjściu ze studia na Katarzynę Zillmann i Janję Lesar czekali paparazzi, którzy uwiecznili ich czułe pożegnanie.

Zillmann i Lesar zostały "przyłapane" na pocałunku

Po czułym pożegnaniu panie odjechały oddzielnie spod studia Polsatu. Zobaczcie więcej zdjęć.

