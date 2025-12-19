Janja Lesar to tancerka, choreografka i trenerka tańca słoweńskiego pochodzenia. Jest międzynarodowo znana w środowisku tanecznym, a w Polsce rozpoznawalność zapewnił jej przede wszystkim wielokrotny udział w najpopularniejszym w kraju telewizyjnym tanecznym programie "Taniec z Gwiazdami". Na przełomie wielu edycji zasłynęła z tworzenia tanecznej pary między innymi z Dawidem Kwiatkowskim, Michałem Koterskim, Popkiem, Damianem Kordasem i Tomaszem Oświecińskim. Jednak to otatnia edycja - w której zatańczyła z Katarzyną Zillmann - przyniosła tancerce najwięcej przełomowych momentów, również tych prywatnych. W końcu wyznała, jak wygląda jej relacja z Krzysztofem Hulbojem po udziale w telewizyjnym show.

Janja Lesar zapytana o narzeczonego postawiła sprawę jasno

Janja Lesar - z Katarzyną Zillmann u boku - udzieliły wywiadu w porannym programie "Halo tu Polsat". Zapytana przez prowadzącego, Tomasza Wolnego, czy udział tancerki w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" zmienił coś w jej relacji z Krzysztofem Hulbojem, zdecydowała się na szczere wyznanie.

Tak, oczywiście, że tak. To są bardzo trudne sytuacje, ale patrzę na to, że takie rzeczy się zdarzają. Czuję, że dla nas obojga to będzie dobre. Tak myślę i wierzę. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. One są teraz jeszcze nowe i powiedzmy bolesne. Przyzwyczajanie się do nowej rzeczywistości zawsze nie jest łatwe. Ja jestem i będę i mam nadzieje, że będziemy razem pracować. To bardzo fajny człowiek. wyjawiła Janja Lesar

Tancerka potwierdziła medialnie już po raz kolejny, że po udziale w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" rozstała się z Krzysztofem Hulbojem.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. mówiła w jednym z wywiadów jakiś czas temu

W wypowiedzi Janji nie zabrakło jednak ciepłych słów o choreografie oraz wyrażenia nadziei na przyszłe spotkania.

Janja Lesar z Katarzyną Zillmann ogłosiły to w "Halo tu Polsat"

Jako że Janja na kanapę w "Halo tu Polsat" przybyła razem z Katarzyną Zillmann, z którą po udziale w telewizyjnym programie połączyła głębsza więź, nie zabrakło też wspólnych wyznań, na które czekali internauci. W rozmowie nagle przyznały, jak wygląda ich obecna relacja.

Opowiedziały o rozwijaniu wspólnej pasji do tańca, przyznały, że łączy je wspaniała, rozwijająca się relacja, choć nie chciały w momencie telewizyjnej rozmowy jej określać.

