Wszystkie gwiazdy uczestniczące w „Tańcu z Gwiazdami” muszą ciężko trenować przed każdym występem na żywo. Niestety, tańczący artyści dość często skarżą się przez to na ból i kontuzje. Ale to nie przeraża kolejnych amatorów tańca.

Okazuje się, że dla wielu uczestników taniec jest świetną formą do zgubienia kilku zbędnych kilogramów. Tak też jest w przypadku Katarzyny Zielińskiej, która zgodziła się wystąpić w 13.edycji show TVN-u.

- Schudłam o dwie dziurki w pasku oraz noszę buty o rozmiar mniejsze- zdradziła „Super Expressowi” Katarzyna Zielińska.

Według doniesień tabloidu, wszystkie tańczące gwiazdy schudły łącznie 28 kilogramów, z czego najwięcej, bo aż 6 kilogramów, Michał Szpak.

