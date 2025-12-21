W pałacu w Kozłówce zorganizowano koncert kolędowy z udziałem czołowych gwiazd muzyki disco polo. Jak informują Wirtualne Media na scenie pojawił się Zenek Martyniuk, który wraz z Marcinem Millerem wykonał utwór "Kiedy spadnie śnieg".

Podczas koncertu wystąpili również artyści reprezentujący muzykę chóralną i ludową, w tym Chór Katedry Lwowskiej im. Świętego Jana Pawła II oraz zespół ludowy. Ich obecność podkreśliła tradycyjny charakter wydarzenia.

Prezydent Karol Nawrocki z żoną na koncercie kolęd

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości. W pierwszym rzędzie zasiadła para prezydencka - Karol Nawrocki wraz z żoną Martą. Już na początku grudnia Marta Nawrocka udekorowała choinkę w Pałacu Prezydenckim, a teraz towarzyszyła swojemu mężowi na koncercie kolęd w Kozłówce. Oprócz nich wśród widzów znaleźli się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oraz Tomasz Sakiewicz, szef TV Republika. Koncert został zarejestrowany przez ekipę TV Republika i - jak informują Wirtualne Media - będzie miał swoją premierę telewizyjną w Wigilię, 24 grudnia, o godzinie 20:00. Stacja zapowiedziała również powtórkę - koncert zostanie ponownie wyemitowany w pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia, o godzinie 17:35.

TV Republika kontynuuje świąteczną tradycję kolędowania

Tegoroczny koncert kolędowy nie jest pierwszym takim przedsięwzięciem TV Republika. Stacja już w ubiegłym roku pokazała swoim widzom świąteczny koncert nagrany w tej samej lokalizacji - kaplicy pałacu w Kozłówce. W ten sposób kontynuowana jest tradycja muzycznych spotkań, które łączą współczesną muzykę rozrywkową z klasyką kolędową.

Obejrzycie koncert kolęd z Zenkiem Martyniukiem i Marcinem Millerem? Zanim to wydarzenie zostanie wyemitowane w telewizji, posłuchajcie piosenki "Kiedy spadnie śnieg" z udziałem Martyniuka i Millera, którzy nagrali świąteczny utwór dla widzów TV Republika.

Zobacz także: