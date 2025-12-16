Spotkanie Marty Nawrockiej z podopiecznymi Kliniki Paley European Institute odbyło się w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez 10-letniego Teodora Górskiego, który opublikował w mediach społecznościowych poruszające nagranie skierowane do Pierwszej Damy. Chłopiec zaprosił Martę Nawrocką do kliniki, aby opowiedzieć o wyzwaniach związanych z leczeniem, a także o nadziei, marzeniach i codzienności najmłodszych pacjentów. Małżonka Prezydenta RP z radością przyjęła zaproszenie i niedawno odbyła wizytę we wspomnianej klinice. Relacja z przebiegu spotkania poruszyła fanów do łez.

Marta Nawrocka w Klinice Paley European Institute

Marta Nawrocka od początku udowadnia, że jest Pierwszą Damą, która nieustannie chce być blisko ludzi. Chętnie też wspiera akcje i działania charytatywne - ostatnio małżonka Prezydenta RP pojawiła się na Kiermaszu Charytatywnym SHOM, którego była honorową patronką.

Teraz z kolei pojawiła się w Klinice Paley European Institute na warszawskim Ursynowie, czyli największym w Europie ośrodku specjalizującym się w neuroortopedii oraz leczeniu deformacji ortopedycznych u pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi.

Z radością przyjęłam to zaproszenie. Jesteście bardzo dzielni. Udowadniacie, że warto walczyć o każdy krok, że ważny jest każdy dzień - mówiła Pierwsza Dama do małych pacjentów

Internauci poruszeni nowym nagraniem z Martą Nawrocką

Wizyta Marty Nawrockiej w Klinice Paley European Institute została uwieczniona na nagraniu, które zostało opublikowane na oficjalnym profilu Pierwszej Damy w mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak z uśmiechem i ogromną dozą empatii małżonka Karola Nawrockiego spędza czas z małymi pacjentami.

Nagranie wzruszyło wielu internautów. W komentarzach padają między innymi takie deklaracje, że Marta Nawrocka jest "najlepszą prezydentową w historii". Nie brakuje także porównań naszej Pierwszej Damy do... księżnej Diany.

Jest pani najlepszą prezydentową w historii. Wspaniała kobieta

Pani Marto, jest Pani Aniołem

Miło się to ogląda i bardzo przypomina pani w tym wszystkim księżną Dianę

