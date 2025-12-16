Marta Nawrocka nowym nagraniem poruszyła fanów do łez. "Jest pani najlepszą prezydentową w historii"
Marta Nawrocka ostatnio złożyła wizytę w Klinice Paley European Institute na warszawskim Ursynowie, gdzie spotkała się z dzieci z rzadkimi i ultrarzadkimi chorobami narządu ruchu. Nagranie z tej wizyty pojawiło się w mediach społecznościowych małżonki Prezydenta RP i wywołało falę wzruszenia wśród internautów. "Przypomina pani w tym wszystkim księżną Dianę" - czytamy w komentarzach.
Spotkanie Marty Nawrockiej z podopiecznymi Kliniki Paley European Institute odbyło się w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez 10-letniego Teodora Górskiego, który opublikował w mediach społecznościowych poruszające nagranie skierowane do Pierwszej Damy. Chłopiec zaprosił Martę Nawrocką do kliniki, aby opowiedzieć o wyzwaniach związanych z leczeniem, a także o nadziei, marzeniach i codzienności najmłodszych pacjentów. Małżonka Prezydenta RP z radością przyjęła zaproszenie i niedawno odbyła wizytę we wspomnianej klinice. Relacja z przebiegu spotkania poruszyła fanów do łez.
Marta Nawrocka w Klinice Paley European Institute
Marta Nawrocka od początku udowadnia, że jest Pierwszą Damą, która nieustannie chce być blisko ludzi. Chętnie też wspiera akcje i działania charytatywne - ostatnio małżonka Prezydenta RP pojawiła się na Kiermaszu Charytatywnym SHOM, którego była honorową patronką.
Teraz z kolei pojawiła się w Klinice Paley European Institute na warszawskim Ursynowie, czyli największym w Europie ośrodku specjalizującym się w neuroortopedii oraz leczeniu deformacji ortopedycznych u pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi.
Z radością przyjęłam to zaproszenie. Jesteście bardzo dzielni. Udowadniacie, że warto walczyć o każdy krok, że ważny jest każdy dzień
Internauci poruszeni nowym nagraniem z Martą Nawrocką
Wizyta Marty Nawrockiej w Klinice Paley European Institute została uwieczniona na nagraniu, które zostało opublikowane na oficjalnym profilu Pierwszej Damy w mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak z uśmiechem i ogromną dozą empatii małżonka Karola Nawrockiego spędza czas z małymi pacjentami.
Nagranie wzruszyło wielu internautów. W komentarzach padają między innymi takie deklaracje, że Marta Nawrocka jest "najlepszą prezydentową w historii". Nie brakuje także porównań naszej Pierwszej Damy do... księżnej Diany.
Jest pani najlepszą prezydentową w historii. Wspaniała kobieta
Pani Marto, jest Pani Aniołem
Miło się to ogląda i bardzo przypomina pani w tym wszystkim księżną Dianę
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: