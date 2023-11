Zenek Martyniuk wspomina, że jego syn miał styczność z alkoholem już w gimnazjum:

Chodziłem z żoną na wywiadówki do Daniela. Jedną zapamiętałem szczególnie. Zwołano ją w trybie natychmiastowym. Była wielka afera, bo syn i jego koledzy w drugiej klasie gimnazjum dorwali się do alkoholu, a potem wyskakiwali przez okno na parterze i uciekli z zajęć – wyznał Zenek Martyniuk w książce „Życie to są chwile” Martyny Rokity.