"Zenek" czy "365 dni"? Wyniki po weekendzie otwarcia nie pozostawiają złudzeń odnośnie wyborów Polaków

Znane są wyniki filmu "Zenek" po weekendzie otwarcia! Ile osób wybrało się na premierę filmu opowiadającego o życiu legendy polskiego disco polo, Zenka Martyniuka? Czy produkcja Telewizji Polskiej pokonała popularnością premierę pierwszego polskiego erotyku Blanki Lipińskiej? Oto wyniki oglądalności!

Zobacz także: Czy warto iść na film o Zenku Martyniuku? Żona Martyniuka zdradziła szczegóły: "Wszystko przyjmuję na klatę!"

"Zenek" - wyniki po weekendzie otwarcia

Jak informują Wirtualnemedia.pl, w pierwszy weekend kinowej emisji filmu "Zenek" odnotowano, że produkcję obejrzało 241 132 widzów. Są to wyniki liczone od 14 do 16 lutego. Film uplasował się na drugiej pozycji w polskim box office. Pierwsze miejsce zdobył film "365 dni" w reżyserii Barbary Białowąs, na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Pierwszy polski erotyk obejrzało w weekend premiery aż 484 803 widzów. Trzecie miejsce na podium należy do filmu "Dżentelmeni", który zgromadził 82 777 widzów.

A Wy jak oceniacie film "Zenek"?

Zobacz także: Na Podlasiu powstanie klasa o profilu... disco polo! Jednym z nauczycieli będzie Marcin Miller!

Film "Zenek" w weekend otwarcia zgromadził 241 132 widzów.

ONS.pl

Film "365 dni" w weekend otwarcia zgromadził 484 803 widzów.