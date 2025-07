Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat. Informację o jej śmierci potwierdził Kabaret Hrabi, z którym artystka była związana od lat. Komunikat opublikowany przez zespół był przepełniony bólem i żalem. Podkreślono, że walka Joanny była długa i heroiczna.

Joanna Kołaczkowska odeszła "spokojnie, w otoczeniu najbliższych i przyjaciół". Słowa pożegnania, jakie skierowali do niej członkowie kabaretu, wyrażały głęboki szacunek i miłość do zmarłej koleżanki. Dla wielu fanów była nie tylko ikoną kabaretu, ale i symbolem autentyczności, błyskotliwości i głębi emocjonalnej.

Wielu znanych artystów pożegnało Joannę Kołaczkowską publicznie. Podczas koncertu charytatywnego, który odbył się jeszcze przed jej śmiercią, głos zabrał Artur Andrus.

W wydarzeniu udział wzięli także Szymon Majewski, Maciej Stuhr i Hanna Śleszyńska. Choć Kołaczkowska nie mogła być obecna, wszyscy zgodnie podkreślili, że "czuwa nad przebiegiem" wydarzeń. Ich słowa pełne były emocji, nadziei i bezsilności wobec tragedii.

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wspomnień związanych z Joanną Kołaczkowską. Fani, a także osoby ze środowiska artystycznego nie mogą pogodzić się ze śmiercią artystki. Do pożegnań przyłączył się także m.in. muzyk Sławek Uniatowski, który dodał zdjęcie Joanny i napisał:

Hanna Śleszyńska opublikowała serię zdjęć z Joanną i napisała niezwykle wzruszające słowa, które chwytają za serce: