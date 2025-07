Wciąż tak trudno pogodzić się z informacją, że Joanny Kołaczkowskiej nie ma już wśród nas. Była wybitną postacią polskiej sceny kabaretowej, teatralnej i radiowej, a prywatnie wspaniałą osobą o wielkim sercu. Dziś wszyscy wspominają i żegnają wielką artystkę kabaretową, nie kryjąc przy tym bólu i łez. W tym gronie znalazła się Marzena Rogalska.

O śmierci Joanny Kołaczkowskiej poinformował w nocy ze środy na czwartek kabaret Hrabi, z którym artystka była związana przez ponad dwie dekady. Niedługo potem w sieci pojawiła się fala pożegnań i wzruszających wpisów. Jednym z najbardziej poruszających jest ten opublikowany przez Marzenę Rogalską. Dziennikarka opublikowała dwa wyjątkowe zdjęcia z Joanną Kołaczkowską, pod którymi napisała obszerny post.

Asiu. Jeśli chciałabym Ci coś powiedzieć… to pewnie to, że świat bez Ciebie będzie po prostu uboższy. Wszystko, co stworzyłaś, zostanie, ale Twojej obecności już nic nie zastąpi.

zaczęła swój wpis Marzena Rogalska