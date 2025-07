Joanna Kołaczkowska – wybitna artystka kabaretowa, której nazwisko przez dekady nierozerwalnie łączyło się z humorem, błyskotliwością i sceniczną magią – odeszła w nocy z 16 na 17 lipca. Jej śmierć wstrząsnęła światem kultury i fanami kabaretu Hrabi. Informacja o jej odejściu, przekazana przez najbliższych współpracowników, poruszyła tysiące osób. Wśród wielu, którzy pożegnali Kołaczkowską w mediach społecznościowych, wyjątkowo emocjonalny wpis zamieścił Szymon Majewski.

W nocy z 16 na 17 lipca członkowie kabaretu Hrabi przekazali dramatyczną informację – zmarła Joanna Kołaczkowska. Artystka kabaretowa, znana z niepowtarzalnego talentu i scenicznej charyzmy, odeszła po długiej walce z chorobą. Jak poinformowali jej przyjaciele z kabaretu Hrabi, "przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem". Mimo nadziei i walki, wszystkie dostępne formy leczenia zostały wyczerpane. Joanna Kołaczkowska zmarła spokojnie, otoczona przez najbliższych – tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie.

Wśród licznych głosów żalu i współczucia, szczególnie mocno wybrzmiał wpis Szymona Majewskiego. Dziennikarz i satyryk, który przez lata współpracował z Kołaczkowską, opublikował emocjonalne pożegnanie na Instagramie.

Nie wierzę w to, że nie usiądziemy u Ciebie, i nie spytasz mnie czy zrobić mi kawę. Nie wierzę, też w to, że zaraz nie przyjdzie Twój kot Stefan a Ty się już nie zachwycisz, jak pięknie zeskoczył z parapetu.Asiu, dziękuję, że parę lat temu wpadłaś cudownie w moje życie. Dziękuję Ci za tę przyjaźń którą mnie obdarowałaś, że te na nasze ''Mówisiowe'' chwile, za Twą szczerość, za Twój śmiech, za to, że mogłem być w Twoim kręgu i ogrzać się przy Twoim talencie

czytamy wpisie Szymona Majewskiego.