Nie żyje Joanna Kołaczkowska. O śmierci artystki poinformowali przyjaciele z kabaretu "Hrabi", w którym występowała przez lata:

Gwiazdę żegnają bliscy i inni artyści, tak jak Krzysztof Skiba.

Krzysztof Skiba miał okazję spotkać Joannę Kołaczkowską podczas gościnnego występu w "Och Teatrze" Krystyny Jandy. Oboje zagrali epizodyczne role w jednym z przedstawień.

KONIEC OKLASKÓW W komedii NieDochodzenie Igora Brejdyganta w Och Teatrze u Krystyny Jandy w Warszawie, była taka scena, gdy policja wzywa podejrzanych na tzw. okazanie. Pomysł polegał na tym, że zapraszano do tej jednej sceny osoby powszechnie znane, które wychodziły na scenę by odegrać małą rólkę podejrzanego. No i wychodzili znani aktorzy, ale też dziennikarze, czy muzycy. Skład wychodzących był płynny i się zmieniał i zawsze była to grupa, co najmniej ośmiu, czy dziesięciu osób. Żart polegał na tym, by zaskoczyć widza Gwiazdami. No i wychodzili, kto tam akurat był wolny i kogo udało się Teatrowi zaprosić. Wychodzili czasem tacy giganci jak Kołaczkowska, Stalińska, Opania, Gajos, Malajkat, Zamachowski, Materna, Hołdys, Bukartyk, czy Waglewski.

napisał w sieci Krzysztof Skiba