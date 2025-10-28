Na Jamajce sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna. Wszystko przez zbliżający się huragan Melisa został sklasyfikowany jako żywioł piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. To najwyższy poziom zagrożenia, niosący ze sobą ryzyko katastrofalnych zniszczeń. Według informacji z 28 października 2025, Melisa ma dotrzeć do wybrzeży wyspy z ogromną siłą, przynosząc wichury, powodzie i zagrożenie dla życia mieszkańców oraz turystów. Wśród osób zagrożonych znaleźli się Aleksandra i Michał Żebrowscy. Para przebywała na Jamajce od połowy października i dopiero na kilka dni przed uderzeniem huraganu dowiedziała się o jego nadejściu.

Żebrowscy ewakuowani do bezpiecznego hotelu

Z powodu pogarszających się prognoz pogody Aleksandra i Michał Żebrowscy utknęli na Jamajce. Aktor i jego żona byli zmuszeni do szybkiej decyzji o zmianie miejsca zakwaterowania. W piątek przenieśli się do hotelu położonego w pobliżu lotniska. Obiekt ten został wskazany przez lokalne władze jako jedno z najbezpieczniejszych miejsc na Jamajce.

Aleksandra i Michał Żebrowscy otrzymali zapas jedzenia i w miarę możliwości na bieżąco relacjonują, jak wygląda sytuacja na Jamajce. „Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach. Jest pusto, ale nie ma paniki. Wszyscy są podejrzanie spokojni. Bardzo o nas wszystkich dbają, właśnie dostaliśmy zapasy jedzenia” pisała Żebrowska.

Z jej relacji wynika również, że o huraganie dowiedzieli się stosunkowo późno. „Ani przed wylotem, ani długo po. Jesteśmy tu od połowy października. Dopiero w czwartek zaczęto mówić o sztormie, a w piątek wieczorem, że jednak może być poważniej niż zazwyczaj.”

Nowy wpis Aleksandry Żebrowskiej ws. sytuacji na Jamajce

Aleksandra Żebrowska opublikowała na Instagramie nowy wpis ws. sytuacji w jakiej znaleźli się podczas wakacji na Jamajce. Żona aktora nie ukrywa obaw nie tylko o swoją rodzinę.

W obliczu zbliżającego się huraganu Melissa boimy się o naszą rodzinę ale też o całą jamajską społeczność, o miejsca, które znajdą się bezpośrednio na drodze huraganu, o ludzi, dla których Jamajka to coś więcej niż tylko piękne miejsce na wakacje. Dziękujemy całej obsłudze hotelu, do którego przenieśliśmy się kilka dni temu. I dziękujemy Wam za wszystkie wiadomości. Będziemy starali się dodawać aktualizacje dopóki mamy taką możliwość. napisała na Instagramie.

Pod wpisem Aleksandry Żebrowskiej od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci i gwiazdy wspierają parę w trudnych chwilach.

Bezpieczeństwa !!! napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Trzymajcie się Kochani!!!!!! dodała Anna Dereszowska.

