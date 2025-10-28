Aleksandra i Michał Żebrowscy przebywający od połowy października na Jamajce, niespodziewanie stanęli w obliczu żywiołu, który zagraża ich bezpieczeństwu. Dopiero na kilka dni przed jego nadejściem otrzymali informacje o nadciągającym huraganie Melisa, który – według prognoz Amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) – ma uderzyć z siłą piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. To skrajnie niebezpieczna sytuacja pogodowa.

W obliczu zagrożenia para była zmuszona do pilnej zmiany miejsca zakwaterowania. W piątek przenieśli się do hotelu położonego bliżej lotniska. To miejsce określane jest przez lokalne władze jako jedno z najbezpieczniejszych na całej wyspie.

Aleksandra i Michał Żebrowscy szykują się na nadejście huraganu

Personel hotelu, w którym obecnie przebywają Aleksandra i Michał Żebrowscy, podjął środki zaradcze, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim gościom. Para otrzymała wyprawkę, która obejmowała latarki, suchy prowiant oraz zapas wody. Zgodnie z relacją Aleksandry Żebrowskiej, goście hotelowi pozostają w swoich pokojach i czekają na rozwój sytuacji.

Choć sytuacja wydaje się napięta, sama atmosfera – jak opisuje Żebrowska – jest podejrzanie spokojna. Goście nie panikują i powoli przygotowują się na to, co ma się wydarzyć.

Przenieśliśmy się w piątek do hotelu biżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach. Jest pusto, ale nie ma paniki. Wszyscy są podejrzanie spokojni. Bardzo o nas wszystkich dbają, właśnie dostaliśmy zapasy jedzenia napisała na Instagramie.

Co wiadomo o huraganie Melisa?

Huragan Melisa, według informacji z wtorku, 28 października, ma uderzyć w Jamajkę z siłą piątej kategorii. Tego typu huragan niesie ze sobą niszczycielskie wiatry oraz możliwe powodzie i zniszczenia infrastruktury.

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla polskich turystów przebywających w regionie, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności. Aleksandra i Michał Żebrowscy, którzy relacjonują wydarzenia na Instagramie, są jednymi z najbardziej znanych Polaków, którzy znaleźli się obecnie w centrum tego zagrożenia.

Jak wygląda sytuacja na miejscu według relacji Aleksandry Żebrowskiej?

W poniedziałek wieczorem czasu polskiego Aleksandra Żebrowska odpowiedziała na pytania internautów zaniepokojonych ich sytuacją. Z relacji wynika, że już w piątek wieczorem zaczęto mówić o tym, że zbliżający się sztorm może być poważniejszy niż zazwyczaj.

W kolejnym wpisie celebrytka ujawniła, że huragan ma dotrzeć na wyspę około godz. 8:00 czasu lokalnego. Według jej słów, mimo powagi sytuacji, w hotelu panuje spokój, a goście są zaopiekowani i odpowiednio przygotowani na ewentualny rozwój zdarzeń. Dodała, że nie wiedziała o zagrożeniu przed wylotem na wczasy.

Ani przed wylotem, ani długo po. Jesteśmy tu od połowy października. Dopiero w czwartek zaczęto mówić o sztormie, a w piątek wieczorem, że jednak może być poważniej niż zazwyczaj wyjaśniła.

