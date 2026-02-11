Jutta Leerdam, określana jako „miss zimowych igrzysk”, coraz częściej znajduje się w centrum zainteresowania nie tylko ze względu na swoje sukcesy sportowe, lecz przede wszystkim przez kontrowersyjne zachowanie. Holenderska łyżwiarka, która zdobyła w 2022 roku srebrny medal olimpijski oraz sześć złotych medali mistrzostw świata, obecnie wzbudza skrajne emocje wśród rodaków. Jej postawa i wypowiedzi sprawiają, że sportowa społeczność w Holandii otwarcie mówi: „mamy jej dość”.

Jutta Leerdam w ogniu krytyki

W trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo Leerdam przyleciała na miejsce prywatnym samolotem wraz z przyjaciółmi oraz narzeczonym Jake’em Paulem. Zamiast pojawić się na oficjalnej ceremonii otwarcia z resztą reprezentacji Holandii, sportowczyni wolała pozować na tle olimpijskich pierścieni i szeroko relacjonować swoje podróże na Instagramie. Jej relacje śledzi ponad 5,2 mln osób, według portalu Pudelek.pl, co jeszcze bardziej podsyciło dyskusje na temat jej wizerunku. Takie postępowanie spotkało się z natychmiastową falą krytyki w holenderskich mediach.

Krytyczne głosy w Holandii mnożą się, a społeczeństwo coraz bardziej dystansuje się wobec zachowania swojej dotychczasowej gwiazdy. Były piłkarz i komentator sportowy Johan Derksen nie krył swojego rozczarowania postawą Jutty Leerdam.

Ona już żyje jak milionerka, lata prywatnymi odrzutowcami i zachowuje się jak diva. Jej zachowanie jest okropne. Gdybym był jej trenerem, nie zaakceptowałbym tego. Stopniowo cała Holandia zaczyna mieć dość jej zachowania wyznał.

Dodatkowe kontrowersje wywołała decyzja Leerdam, by przed igrzyskami nie udzielać żadnych wywiadów mediom. Dopiero po licznych naciskach odpowiedziała na kilka pytań, tłumacząc, że przed startami woli się skupiać na pracy i nie zamierza rozpraszać się rozmowami z prasą. Jej dystans wobec dziennikarzy został odebrany jako wyraz braku szacunku dla fanów i mediów, co tylko dolało oliwy do ognia w środowisku sportowym i opinii publicznej.

Jutta Leerdam w Polsce. Jej drwiące słowa wywołały burzę

W 2023 roku Jutta Leerdam odwiedziła Polskę, a dokładnie Tomaszów Mazowiecki, gdzie odbywały się zawody łyżwiarskie. To właśnie tutaj łyżwiarka wywołała kolejną falę oburzenia. Łyżwiarka narzekała publicznie na warunki, pogodę i organizację, a na swoim Instagramie z drwiną napisała wprost, co myśli o Polsce. Jej komentarz błyskawicznie odbił się echem w mediach, wywołując oburzenie wśród polskich kibiców i komentatorów.

Jak w Hollywood, tylko inaczej skomentowała Jutta Leerdam.

Chociaż Jutta Leerdam może się pochwalić wieloma sportowymi osiągnięciami, jej obecne zachowanie coraz mocniej oddala ją od własnych rodaków. Coraz częściej mówi się, że holenderska łyżwiarka szybka przekształciła się w gwiazdę show-biznesu, a nie reprezentantkę sportowych wartości. Jej decyzje i gesty, zarówno podczas igrzysk, jak i podczas wizyty w Polsce wywołują gorące dyskusje nie tylko w Holandii, ale i za granicą. Czy sportowy świat rzeczywiście ma już dość „miss igrzysk”?

Jutta Leerdam, Rex Features/East News