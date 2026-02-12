Lindsey Vonn zdecydowała się wziąć udział w olimpijskim zjeździe w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, mimo że tydzień wcześniej zerwała więzadła w kolanie podczas zawodów Pucharu Świata. Ta decyzja 41-letniej Amerykanki wzbudziła ogromny podziw, ale też niepokój wśród fanów na całym świecie. Po obiecujących treningach wydawało się, że walka o medal jest możliwa, jednak los okazał się wyjątkowo okrutny.

Dramatyczny wypadek Lindsey Vonn na zimowych igrzyskach olimpijskich. Narciarka trafiła do szpitala

Już na początku olimpijskiej trasy Lindsey Vonn zahaczyła o jedną z bramek i runęła z całym impetem na ziemię. Skala upadku była tak poważna, że na miejsce natychmiast wezwano helikopter. Sportowa rywalizacja zamieniła się w dramatyczną walkę o zdrowie legendarnej narciarki. Vonn została natychmiast przetransportowana do szpitala w Treviso, gdzie lekarze ocenili jej stan jako poważny.

Lindsey Vonn zabrała głos po koszmarnym wypadku. Olimpijka przeszła trzy operacje

Po przyjęciu do szpitala w Treviso lekarze musieli działać natychmiast. Lindsey Vonn przeszła trzy operacje. Sama Vonn napisała później w mediach społecznościowych o swoim stanie i pokazała zdjęcia ze szpitala.

Dziś przeszłam trzecią operację, która zakończyła się sukcesem. Sukces ma dziś zupełnie inne znaczenie niż jeszcze kilka dni temu. Robię postępy i chociaż są one powolne, wiem, że wszystko będzie dobrze. Jestem wdzięczna całemu niesamowitemu personelowi medycznemu, przyjaciołom, rodzinie, którzy byli przy moim boku, oraz za piękny przejaw miłości i wsparcia od ludzi z całego świata. Ponadto, ogromne gratulacje dla moich koleżanek i kolegów z drużyny oraz wszystkich sportowców z Teamu USA, którzy walczą, inspirują mnie i dają mi powód do kibicowania czytamy na Instagramie sportsmenki.

Lindsey Vonn pokazała zdjęcia ze szpitala po wypadku na zimowych igrzyskach olimpijskich

Amerykanka dołączyła do swojego oświadczenia zdjęcia wykonane w szpitalu. Pierwsza fotografia jest wyjątkowo wymowna - Lindsey Vonn leży na szpitalnym łóżku z całkowicie unieruchomioną nogą. Pomimo dramatycznych okoliczności i wyczerpującej walki, 41-latka nie traci ducha walki oraz optymizmu. Wsparcie, jakie otrzymała od fanów i środowiska sportowego, daje jej dodatkową motywację do dalszej walki o powrót do pełni sił.

Dramat Lindsey Vonn pokazała się koszmarnym wypadku na IO. Serce pęka Instagram @lindseyvonn