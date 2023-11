Reklama

Niedawno książę Karol obchodził 70. urodziny. Z tej okazji wyprawił huczne przyjęcie, na którym nie zabrakło jego najbliższych. Wśród gości pojawili się synowie księcia Karola, żona, matka oraz wnuki. Fotograf brytyjskiej rodziny królewskiej nie mógł przegapić takiej okazji i wykonał pamiątkowe zdjęcie. Wspomniana fotografia została opublikowana w internecie.

Dlaczego członkowie rodziny królewskiej uśmiechają się na zdjęciu?

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej na zdjęciach wyglądają bardzo dostojnie. Uśmiech występuje u nich dość rzadko. Dlatego sporo osób zwróciło uwagę na najnowsze zdjęcie, które jest zaprzeczeniem dotychczasowych fotografii. Widać na nim roześmianą, wyluzowaną rodzinę, która świetnie się bawi.

Wszyscy zachodzili w głowę, co aż tak rozbawiło księcia Karola i jego bliskich. Teraz ta zagadka została rozwiązana. Okazuje się, że za wszystkim stoi ulubiona niania dzieciaków! Maria Borrallo robiła wszystko, aby George, Charlotte i Louis roześmiali się i przestali stroić fochy. Nie było to łatwe, ponieważ dzieciaki nie były akurat w nastroju do żartów. Na szczęście niania stanęła na wysokości zadania. Jak podaje "Us Weekly", strojąc zabawne miny obok fotografa zdołała rozśmieszyć nie tylko dzieciaki, ale i dorosłych. Dzięki temu powstał wyjątkowy, rodzinny portret! Brawo!

