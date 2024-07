Artur Szpilka to jeden z najpopularniejszych polskich bokserów - w swojej zawodowej karierze przegrał tylko jedną walkę. Słynie też z wybuchowego charakteru, a na koncie ma już kilka procesów sądowych, gdzie najczęściej przewijał się motyw naruszenia czyjejś nietykalności cielesnej.

Teraz wokół boksera znów zrobiło się głośno, a wszystko przez opublikowane na Facebooku zdjęcie. Szpilka zamieścił fotkę, na której widać, jak jego partnerka... czyści mu buty. To jednak nie wzbudziłoby aż tylu kontrowersji, gdyby nie seksistowski podpis, który Artur zamieścił pod zdjęciem.



To zszokowało wręcz internautów, którzy pod zdjęciem umieścili blisko tysiąc komentarzy, a większość z nich niezbyt pochlebnie odnosiła się do jego zachowania. Zarzucano mu seksizm, chamstwo i brak szacunku do ukochanej. Co ciekawe, ona nie poczuła się dotknięta zamieszczonym zdjęciem i sama dodała dość niewybredny komentarz.



a co wy paniusie jesteście? Nie czyscicie swojemu facetowi buta jak widzicie sie ubrudzil? Co ma szacunek do wytarca buta? My z Arturem mamy dystans do siebie i robimy sobie zarty z tego a widze niektore panie to zaraz wybuchna... Eą damy, a chu** gołą rękę, no juz tak brzydko napisze bo nie dociera do mnie to oburzenie niektorych panienek... podpis do zdjecia jest zrobionyna beke i skoro nie uwlacza to mojej osobie to chyba cos z wami drogie panie jest nie tak... [pisownia oryginalna] - zarzeka się Kamila Wybrańczyk.