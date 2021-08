Zdjęcia ze ślubu gwiazd TVP! Małgorzata Opczowska „jak rusałka”, ale pan młody… 

Władze TVP zapowiedziały zmiany w emisji programu "Pytanie na śniadanie"! Do tej pory poranne show rozpoczynało się o godzinie 7:55. Jednak teraz okazuje się, że od 2 września wszystko się zmieni! Telewizja Polska postanowiła wydłużyć emisję "Pytania na śniadanie"! To odpowiedź władz TVP na plany konkurencyjnej stacji TVN. Zobaczcie, co o zmianach w śniadaniowym show powiedział Jacek Kurski. Zmienia się pora emisji "Pytania na śniadanie" Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, już od 2 września (poniedziałek) program "Pytanie na śniadanie" będzie rozpoczynał się o godzinie 7:15! Do tej pory emisja porannego show zaczynała się o godzinie 7:50. Oznacza to, że władze TVP wydłużyły program aż o 40 minut. Skąd taki pomysł? Jest to reakcja na plany stacji TVN, która zaledwie kilka dni temu poinformowała, że od 31 sierpnia "Dzień Dobry TVN" będzie rozpoczynać się o godzinie 7:30. Nikt nie wyprzedzi Telewizji Polskiej. Jeżeli TVN zrobi „Dzień dobry TVN” o 6.00, to my zrobimy „Pytanie na śniadanie” o 5.45. Dlatego nie ma sensu ścigania się na siłę z TVP - portal wirtualnemedia.pl cytuje Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Jak na wiadomość o zmianie pory emisji "Pytania na śniadanie" zareagowali fani programu? Na fanpage'u "PNŚ" na Facebooku, gdzie została opublikowana informacja o zmianach, pojawiło się sporo komentarzy. Zdania internautów na temat wydłużenia programu są podzielone. - Dzięki temu wyścigowi rozpoczynania śniadaniówek, niedługo będziemy mieli programy całodobowe😂😂😂 ale to i dobrze :) - Bardzo fajnie 😍 - Zdecydowanie za wcześnie. zapewne trochę telewidzów (sów) stracicie. Skowronki będą oglądały - Co tak wcześnie do tej pory było o 7 .55 i...