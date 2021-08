Małgorzata Opczowska z "Pytania na śniadanie" już po ślubie! Jej mężem został znany dziennikarz

Małgorzata Opczowska właśnie zadebiutowała w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie" . Do tej pory jej nazwisko było kojarzone głównie z programami "Info dzień" i Info raport", ale teraz dziennikarka ma szanse zostać jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Poznajcie ją bliżej! Zobacz także: Marcelina Zawadzka jeszcze nie wraca do "Pytania na śniadanie"! Ma ją zastąpić inna piękna gwiazda TVP Małgorzata Opczowska - kim jest nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie"? Małgorzata Opczowska ma 32 lata. Swoje pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w stacji TVN, gdzie prowadziła między innymi "Granie na śniadanie", "Apetyt na kasę", czy "Manię grania". Pracowała również w redakcji "Rozmów w toku", "Dzień Dobry TVN", czy Onet.tv. Z telewizją publiczną związana jest już od 13 lat. Od ponad roku możemy oglądać dziennikarkę na antenie TVP Info, a wcześniej na pewno doskonale znali ją widzowie z Krakowa. To właśnie tam prezenterka pracowała przez wiele lat i zdobywała dziennikarskie doświadczenie, jako reporterka. Mogliśmy ją oglądać między innymi w "Dzienniku regionów". Była również współprowadzącą publicystycznego show "Młodzież kontra", które także jest nagrywane w Krakowie, rodzinnym mieście Małgorzaty Opczowskiej. Małgorzata Opczowska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak to dziennikarstwo od zawsze było jej wielką pasją. Od niedawna dziennikarka zastępuje również Magdalenę Ogórek w programie "Studio Polska" - teraz zaś możemy podziwiać ją już w głównej stacji TVP w programie "Pytanie na śniadanie". Wygląda na to, że Małgorzata Opczowska powoli wyrasta na jedną z gwiazd...