Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze policji, o zdarzeniu została również powiadomiona prokuratura.

Myślę, że potrwa to kilka godzin, by zabezpieczyć wszystkie ślady na miejscu. Te kilka godzin nie wystarczy jednak, by ustalić, co się stało. Do tego potrzebni są biegli. Szczegółowe ustalenia potrwają kilka tygodni - stwierdził Ciarka.