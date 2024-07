Wypadek samochodów z kolumny przewożącej Beatę Szydło! Do groźnie wyglądającego karambolu doszło w Izraelu, gdzie z oficjalną wizytą przebywa polska premier. Samochód którym podróżowała sama Beata Szydło nie brał udziału w kolizji. Niestety, według doniesień lokalnych mediów , co potwierdził w rozmowie z TVN24 rzecznik rządu, w wypadku ucierpiał ochraniający Beatę Szydło, funkcjonariusz BOR.

Doszło do incydentu. Nikt z osób ochranianych nie poniósł uszczerbku na zdrowiu. Jeden z funkcjonariuszy BOR trafił do szpitala, ale jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo- w rozmowie z TVN24 skomentował niepokojące doniesienia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Osoby ochraniane nie ucierpiały w żaden sposób. To był wypadek komunikacyjny, a więc z tego, co usłyszałem, wynika, że trzy samochody najechały na siebie. Jeden gwałtownie zahamował, następne, które za nim jechały - zderzyły się.