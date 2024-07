Beata Szydło miała wypadek samochodowy. Jak podaje RMF FM, wypadek kolumny rządowej miał miejsce na ulicy Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. Są osoby ranne.

Stan panią premier jest dobry, i może wypełniać swoje obowiązki. Nie stało się nic poważnego. To tylko stłuczenia i otarcia z powodu zapiętych pasów - usłyszeliśmy w materiale Panoramy w TVP2.

Wypadek kolumny rządowej z premier Beatą Szydło. Jak czuje się premier?

"Pani premier Beata Szydło jest poturbowana. Ranny jest też jej ochroniarz" - usłyszeliśmy w "Faktach".

Jak doszło do wypadku? Limuzyna rządowa zdarzyła się z fiatem, który prowadził młody mężczyzna.

Kolumna poruszała się z prawidłową prędkością, z włączonymi sygnałami uprzywilejowania. W pewnym momencie ten młody człowiek, nie upewniając się, czy nie jest wyprzedzony przez inne pojazdy, zaczął wykonywać manewr skrętu w lewo. Wszystkie wstępne ustalenia wskazują, iż do zdarzenia doprowadził kierujący samochodem seicento młody człowiek - mówił w TVN24 rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Dariusz Ciarka.

W wyniku incydentu limuzyna premier Beaty Szydło uderzyła w drzewo. Według informacji radia RMF FM jeden z funkcjonariusz BOR ma obrażenia nogi, a premier ma potłuczenia. Premier od razu po wypadku została zabrana karetką na badania do jednego z małopolskich szpitali.

Karetka zabrała panią premier. Nawet gdyby obrażenia nie były widoczne, zawsze zgodnie z procedurą tak ważna osoba musi być zabrana na badania - poinformowała policja.

Na szczęście Pani premier nic poważnego się nie stało - mówi rzecznik rządu.

Jak informuje "Polska. The Times" po godzinie 20 ochrona zamknęła drzwi oświęcimskiego szpitala i nikt nie może wejść do środka. Służby otoczyły też okolice, w której doszło do wypadku z udziałem kolumny rządowej. Pani premier została na noc w szpitalu.

Wypadek premier Beaty Szydło

Zdjęcie z miejsca wypadku:

Beata Szydło miała wypadek samochodowy

Pani premier jest w szpitalu

