Na kadrach, które ponownie zaczęły krążyć po mediach społecznościowych, widać Marcina Rogacewicza w eleganckim garniturze i Joannę Liszowską w sukni ślubnej. Ich bohaterowie – Patrycja i Michał – tworzyli w serialu jedną z najbardziej emocjonalnych par, a ich ślubny wątek wzruszył widzów w całej Polsce.

Zdjęcia z planu "Przyjaciółek"

Choć zdjęcia mają już kilka lat, dziś znów robią furorę. Wielu internautów, natrafiając na nie, myśli, że to prawdziwe zdjęcia ze ślubu Rogacewicza. „Wyglądali jak prawdziwa para!”, „Chemia między nimi była niesamowita!” – piszą fani w komentarzach.

Po występach w „TzG” aktor na nowo zyskał sympatię widzów, a jego nazwisko znów pojawia się w nagłówkach. Fani przypominają sobie jego wcześniejsze role i chętnie wracają do serialowych momentów, które wtedy poruszyły tysiące widzów. Rogacewicz, znany również z produkcji takich jak „Na dobre i na złe”, „Na Wspólnej” czy „Przepis na życie”, po raz kolejny udowadnia, że potrafi oczarować publiczność – zarówno na ekranie, jak i na parkiecie.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS Plan serialu Przyjaciółki

