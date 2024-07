1 z 13

Cały czas trwają zdjęcia do "Top Model 3". Jednak praca na planie powoli dobiega końca. Kilka dni temu ekipa programu wyleciała do Indii, aby nakręcić tam jeden z ważniejszych odcinków show. To właśnie w Bombaju zostanie dokonana ostateczna eliminacja uczestniczek, i jurorzy wybiorą trzy dziewczyny marzące o karierze modelki, które znajdą się w ścisłym finale.

Michał Piróg, Dawid Woliński i Marcin Tyszka na swoich Facebookach zamieścili kilka zdjęć zza kulis produkcji. Widać na nich, że wszyscy dobrze się bawią. Jurorzy oprócz całych dni spędzonych na planie znajdują czas dla siebie. W ramach relaksu zwiedzają malownicze zakątki miasta oraz z pewnością znajdują chwilę na poznanie nocnego życia miasta.

Indyjski odcinek "Top Model 3" w telewizji zobaczymy już pod koniec maja.

