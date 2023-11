1 z 5

Zbyszek z "Rolnik szuka żony" nie może opędzić się od kobiet? Jeden z najsympatyczniejszych uczestników czwartej edycji programu prowadzonego przez Martę Manowską, udzielił szczerego wywiadu, w którym zdradził, jak teraz wygląda jego życie. Niestety, Zbyszek nie znalazł swojego szczęścia w programie. Rolnik zaprosił do siebie Iwonę i Ewę, które zamiast nawiązywać bliskie relacje z rolnikiem, mocno go krytykowały i atakowały. W finałowym odcinku Zbyszek zarzucił Ewie, że to właśnie przez nią nie udało mu się stworzyć związku z Iwoną, która od samego początku była jego faworytką.

Wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" bardzo polubili Zbyszka i mocno trzymali kciuki, żeby odnalazł swoje szczęście. Być może wkrótce odmienią się losy rolnika, który jak się okazuje, dostaje sporo wiadomości od zainteresowanych nim kobiet! Zobaczcie, co w wywiadzie zdradził sam Zbyszek.

Zobacz także: FINAŁ 'ROLNIK SZUKA ŻONY 4': KASIA I PIOTR JEDNAK BĘDĄ MIELI DZIECKO! CZY UDZIAŁ W SHOW TO DOBRY SPOSÓB, BY ZNALEŹĆ MIŁOŚĆ?