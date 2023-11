Widzowie zachwyceni Zbyszkiem po finale "Rolnik szuka żony 4"! W niedzielnym odcinku uczestnicy programu spotkali się ze wszystkim kandydatami, by podsumować i wyjaśnić sytuacje, które miały miejsce w czasie nagrywania programu. Było wiele miłych wspomnień, ale i... wyrzutów. Zbyszek postanowił powiedzieć Ewie, co myśli o jej wypowiedziach na temat jego mamy. Przypomnijmy, że Ewa, będąc gościem na gospodarstwie Zbyszka, krytykowała mamę rolnika, zarzucając jej nadopiekuńczość wobec syna oraz jej zdaniem, zły podział obowiązków w domu.

Zbyszek w finale programu zdobył się na odwagę i skomentował słowa Ewy, które padły w jego domu.

- Stwierdzenie, że Ty się tu widzisz, ale bez mojej mamy, to chyba nie obejrzałaś dokładnie wizytówki. Ona tam była i ona tam zostanie. Nie można kogoś wyrzucać, bo albo ona albo ja. Moja mama była obrażona tym stwierdzeniem. Ona sobie na to nie zasłużyła. Bo ona ciężko na to wszystko pracowała, a nie poznając jej, a krytykując, to trosze za dużo było powiedziane. Nie dam, żeby ktoś ją obrażał - powiedział rolnik, stając w obronie swojej mamy.