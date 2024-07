Metody wychowawcze gwiazd są bardzo różne, a większość z nich chętnie opowiada o swoich technikach w wywiadach. Wiele kontrowersji wzbudza sposoby Anny Muchy na to, by przygotować swoje maluchy do dorosłego życia. Uchodzi ona za raczej surową mamę. Zobacz: Mucha to surowa mama. Jak wychowuje córkę?

Dzisiaj na swoim profilu na Facebooku swoimi przemyśleniami na temat metod wychowawczych podzielił się dziennikarz, Zbigniew Urbański. Gwiazdor TVN dodał na profilu obszerny wpis, gdzie opisał sytuację jaka miała miejsce w jednym z garażów na Żoliborzu. Gwiazda, której imienia i nazwiska nie wymienił, pozostawiła dziecko bez opieki w zamkniętym samochodzie, ponieważ dostało taką karę. Wpis szybko został usunięty, ale nam udało się go zachować.

Jak myślicie o kogo chodzi?

