Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła wieloma. Młody aktor i sportowiec miał zaledwie 29 lat. Jego ciało odnalezione zostało w jego mieszkaniu, a wiadomość o śmierci dotarła do wszystkich 8 lutego. Poruszony śmiercią serialowego syna z "Lombard. Życie pod zastaw" jest Zbigniew Buczkowski.

Pamiętam, jak poprosił mnie, bym razem z nim nagrał dla jego mamy film z życzeniami. Zrobiliśmy to (...) Składam jej najszczersze i wyrazy współczucia i kondolencje - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Zbigniewowi Buczkowskiemu trudno jest uwierzyć w tragedię, jaka właśnie ma miejsce. W wywiadzie wspominał o relacjach z Mateuszem Murańskim i nazwał go "zdolnym dzieciakiem".

Chociaż Mateusz Murański w ostatnich chwilach swojego życia skupiał się na sporcie, to wiele osób kojarzy go z jego aktorskiego życia. Grał w serialu "Lombard. Życie po zastaw", gdzie wcielał się w rolę Adka. Tam grał u boku Zbigniewa Buczkowskiego, był jego serialowym ojcem.

Zbigniew Buczkowski jest wstrząśnięty śmiercią Mateusza Murańskiego. W rozmowie z "Super Expressem" wspomniał zmarłego tragicznie 29-latka. Aktor wspomina, że Mateusz Murański miał dylemat czy rozwijać się bardziej w stronę sportu czy aktorstwa, doradził mu to drugie:

To był bardzo zdolny dzieciak, sympatyczny, uczynny. Dbał o siebie, zdrowo się odżywiał. Skończył szkołę aktorską i zastanawiał się, w która stronę iść, czy w sport, czy w granie. Doradzałem mu to drugie, bo wiedziałem, jak niebezpieczne są walki. Mógł zrobić karierę aktorską, nadawał się do tego.