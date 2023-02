Mateusz Murański dzień przed śmiercią zamieścił wymownego Tik Toka. Fani: "Żegnał się"

Co za widok! Kara i Marcin, uczestnicy ostatniej edycji "Hotelu Paradise" wirujący w tańcu na rzymskim Piazza Venezia. On w eleganckim garniturze, ona... w sukni ślubnej. W tle włoski "Ołtarz Ojczyzny" czyli monument Wiktora Emanuela II. Czyżby w ten sposób, w tak romantycznych okolicznościach, chcieli obwieścić światu, że wzięli ślub? Zobaczcie filmik, który pokazali na tik-toku. Wyglądają naprawdę pięknie. Kara i Marcin z "Hotelu Paradise" wzięli ślub? Ta miłość z "Hotelu Paradise" narodziła się dość niespodziewanie. Marcin długo tworzył jedną z najmocniejszych par z Nathalią. Wszystko jednak szybko się zmieniło, gdy do programu weszła Kara. Widzowie show z pewnością pamiętają, jak wielkie emocje wywołało zbliżenie Marcina i Kary - doszło do niego dosłownie zaraz po tym, jak Nathalia odpadła z programu. Tak Marcina, jak i jego nową partnerkę zalały fale hejtu, i chyba nikt z widzów nie wierzył w to, że związek, który powstał w takich okolicznościach przetrwa dłużej. Jednak mimo niepochlebnych komentarzy, choć Nathalia zmasakrowała Marcina i Karę podczas ostatniej Puszki Pandory, strzała Amora okazała się prawdziwa! Po powrocie do Polski Kara i Marcin potwierdzili swój związek , a ich relacja nadal się rozwijała. Coś, co wyglądało na przelotny romans, okazało się prawdziwym uczuciem, a Kara i Marcin zdecydowali się wspólnie zamieszkać. Czy teraz ich relacja weszła na kolejny i bardzo poważny poziom - małżeństwo? Mogą to sugerować zdjęcia, które pokazały się na tik-toku! Widzimy tam filmik ze stolicy Włoch, a na nim Karę w sukni ślubnej i Marcina w garniturze. @kara_routman Oglądam to 100 razy, @marcin.grajoszek kocham ci❤️ #karaimarcin #poland🇵🇱 #dc #fc #para...