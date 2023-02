Mateusz Szmajduch i Małgorzata Szmajduch wystąpili w 137. odcinku "Nasz nowy dom". Wychowania nastolatka podjęła się babcia. Ich historia wzruszyła Katarzynę Dowbor, która wraz z ekipą zdecydowała się pomóc i wyremontować im dom, aby mogli żyć w godnych warunkach. Historia nie ma jednak happy endu. Mateusz Szmajduch zmagał się z wieloma problemami, w skutek których targnął się na swoje życie. Skutkami tragicznej decyzji jest fakt, że chłopak stracił nogę pod kołami pociągu. Dziś walczy o powrót do sprawności a także wyjście z depresji. W sieci pojawiła się zbiórka na leczenie Mateusza z "Nasz nowy dom". Mateusz z "Nasz nowy dom" próbował popełnić samobójstwo. Trwa zbiórka na leczenie chłopaka Każdy nowy sezon "Nasz nowy dom" wzrusza widzów do łez. Ekipa Katarzyny Dowbor robi, co w ich mocy by poprawić warunki życia bohaterów programu. Niestety w mediach pojawiły się smutne wieści na temat Mateusza Szmajducha, która trzy lata temu wziął udział w programie wraz z babcią. Wówczas miał niecałe 18 lat. Mateusz Szmajduch z Gliwic obecnie ma 21 lat i walczy o powrót do zdrowia po próbie samobójczej. Młody mężczyzna targnął się na swoje życie rzucając się pod pociąg, w skutek czego stracił nogę. Uczestnik "Nasz nowy dom" walczy również z depresją. Co działo się w rodzinie Mateusza po występie w show Polsatu? Chłopak miał już własny kąt, znalazł pracę jako konduktor, jednakże stosunki z babcią bardzo się pogorszyły Mateusz się wyprowadził jednak los nie był mu przychylny, stracił pracę plus nieleczona depresja . Musiał wrócić do babci gdzie znów nie miał już swojego kąta. Nie wytrzymał presji i posunął się do najbardziej tragicznego kroku chciał odebrać sobie życie w wyniku czego stracił nogę pod kołami pociągu. To jeszcze...