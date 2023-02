Zmarł Mateusz Murański. Produkcja serialu "Lombard. Życie pod zastaw" żegna aktora: "Wstrząsająca wiadomość"

Bardzo smutna informacja. Niestety, przedstawiciele Teatru Ateneum za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o śmierci Tadeusza Borowskiego. Aktor, który miał na swoim koncie role w takich hitach jak: "Barwy szczęścia" i "M jak miłość", zmarł w wieku 81 lat. Przyjaciele z teatru nie ukrywają smutku. Sprawdźcie, co napisali w sieci. Tadeusz Borowski nie żyje. Miał na koncie dziesiątki ról Tadeusz Borowski od wielu lat występował na scenie i w wielu hitowych produkcjach. Aktor zadebiutował przed kamerą w 1964 roku w filmie "Banda". Później pojawiał się m.in. w: "Klanie", "M jak miłość" i w "Ekstradycji 2"- w serialu "Barwy szczęścia" grał Karola, ojca serialowej Marty (w tej roli Katarzyna Zielińska). Niestety, teraz w mediach społecznościowych pojawiła się smutna informacja o śmierci Tadeusza Borowskiego. Nie żyje TADEUSZ BOROWSKI (1941-2022), aktor Teatru Ateneum nieprzerwanie od 1972 roku. Trudno w to uwierzyć… W aktorstwie był prawdziwym zawodowcem. Stworzył, tylko na scenie Ateneum, blisko 60 ról. Wielką Jego pasją był sport, szczególnie tenis, w którym osiągnął mistrzostwo. – To ludzie robią teatr – mówił. Będzie nam Ciebie Tadziu bardzo brakowało. Tego zastępstwa nie da się zrobić- czytamy na profilu Teratru Atenaum na Facebooku. Zobacz także: Nie żyje partner Agnieszki Rylik. Sportsmenka poinformowała o pogrzebie Informacja o śmierci aktora poruszyła internautów. - Wielka strata!! I smutek - Przykre...😥 - Przykre, bardzo przykre.....spoczywaj w pokoju - Ogromnie smutno 😢😢😢!- komentują w sieci. Zobacz także: Pogrzeb Jana Hryniaka. Gwiazdy żegnają reżysera: Zenek Martyniuk, Borys Szyc i inni...