Karol Nawrocki wśród kibiców Lechii Gdańsk – Boniek komentuje wizytę

W niedzielę, podczas 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, na stadionie w Gdańsku odbył się mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3 (2:2), a wśród publiczności znalazł się prezydent Karol Nawrocki. Wizyta miała charakter prywatny i była związana z jego wieloletnim kibicowaniem gdańskiemu klubowi. Nawrocki pojawił się na trybunach w pierwszej połowie meczu, wchodząc do sektora zajmowanego przez najzagorzalszych kibiców gospodarzy.

Prezydent Karol Nawrocki gościem na emocjonującym meczu

Pojedynek od samego początku był emocjonujący. Już w 3. minucie Bohdan Wjunnyk zdobył bramkę dla Lechii, wykorzystując podanie Tomasza Bobcka. Motor Lublin, dla którego był to pierwszy ligowy mecz po 16-dniowej przerwie, odpowiedział kolejnymi trafieniami. Wynik zmieniał się kilkukrotnie, a obie drużyny miały swoje okazje. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, a zespoły podzieliły się punktami.

Kiedy Karol Nawrocki pojawił się w sektorze najwierniejszych fanów Lechii, został powitany okrzykami oraz specjalnym transparentem z jego podobizną i hasłem: „Byłeś, jesteś, będziesz – zawsze kibicem Lechii”.

Zbigniew Boniek ocenił wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na meczu

W programie „Prawda Futbolu” na YouTube Zbigniew Boniek skomentował obecność Karola Nawrockiego na stadionie. W rozmowie z Romanem Kołtoniem zasugerował, że prezydent RP świadomie wybrał się do miejsca, w którym jest mile widziany.

Wiadomo, że jak prezydent przyjdzie do swoich ludzi, to go świetnie przywitają. Trudno, żeby było inaczej. Akurat w Trójmieście podczas wyborów zwyciężył inny kandydat i to 70-30. Dlatego zależy, jak na to patrzymy. Kibolstwo nie decyduje o tym, kto wygra, bo w skali kraju jest to znikomy procent. Na pewno zawsze przyjemne jest dla polityków, gdy są tak pozytywnie odbierani na stadionie powiedział Boniek.

Prezydent Karol Nawrocki od lat jest kibicem Lechii Gdańsk

Karol Nawrocki jest od dawna określany jako zagorzały sympatyk Lechii Gdańsk – już będąc prezesem IPN, nie ukrywał swojej więzi z gdańskim klubem. W mediach wspominano, że „od małego chodził na Lechię” i że klub ten towarzyszył mu przez całe życie. Według relacji mediów Nawrocki w przeszłości należał do jednych z najbardziej zagorzałych kibiców Lechii i nawet miał brał udział w tzw. ustawkach – starciach kibolskich, które przeszły do legendy. Informacje te uzupełniały medialne doniesienia, że Nawrocki ma tatuaż z herbem Lechii Gdańsk.

