Zbigniew Boniek w programie "Mundialowa Mila" skomentował plotki o atmosferze w naszej kadrze. Co ciekawe, prezes PZNZ przyznał przed kamerą, że niektórym piłkarzom przeszkadza gra w cieniu Roberta Lewandowskiego!

Kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Lewandowskim, bo to była wartość dodatnia i przy Lewandowskim wszyscy rośli. Dzisiaj- ze smutkiem muszę powiedzieć- widzę, że niektórym to przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem. Musimy to sobie jednak sami wyjaśnić w grupie- przyznał Zbigniew Boniek.