Politycy "zepsuli" powitanie Kacpra Tomasiaka. Straszny festyn

Zatrzęsienie w sieci po powitaniu Kacpra Tomasiaka. Nie do wiary, co zrobili politycy
Powitanie Kacpra Tomasiaka, trzykrotnego medalisty igrzysk olimpijskich, w rodzinnej Bystrej zamiast święta zamieniło się w scenę pełną lokalnych polityków. Ceremonię skrytykowali dziennikarze, porównując ją do „strasznego festynu”. Co tam się wydarzyło?
Powitanie Kacpra Tomasiaka po powrocie z igrzysk olimpijskich miało być wielkim świętem w jego rodzinnej Bystrej. Jednak zamiast radosnej uroczystości, kibice i widzowie byli świadkami spektaklu zdominowanego przez polityków i lokalnych działaczy, co błyskawicznie wzbudziło ogromne emocje. Dziennikarze oceniają to jako niesmak i przypominają kultowy film „Miś”.
Takie powitanie zgotowali Kacprowi Tomasiakowi. Wyszedł festyn?
Do Bystrej przybyły tłumy kibiców, by uczcić sukces 19-letniego trzykrotnego medalisty igrzysk olimpijskich. Na miejscu pojawiło się również wielu lokalnych polityków, w tym wójt gminy, przewodnicząca rady gminy, skarbnik gminy, a także wiceminister oraz poseł. Wśród obecnych był również Adam Małysz. Atmosfera, która powinna skupiać się na bohaterze wieczoru, została zdominowana przez polityczne wystąpienia i obecność oficjeli.
Cała ceremonia powitania była transmitowana, a jej przebieg skomentowali obecni na miejscu dziennikarze. Były dziennikarz RMF FM Karol Pawłowicki relacjonował w mediach społecznościowych, że scena była przepełniona politykami, a sam Kacper Tomasiak przez długi czas milczał i nie miał okazji przemówić. Sytuację Pawłowicki skwitował słowami: „Miś to mało”, odnosząc się do słynnej sceny z filmu, gdzie absurdalność wydarzeń przekracza granice wyobraźni.
Niesamowite. Tomasiak przyjeżdża. Na scenę wchodzi olimpijczyk i… wójt Gminy, przewodnicząca rady Gminy (przyp. red. — obecny na scenie był jeszcze między innymi skarbnik gminy). Jest jakiś wiceminister i jakiś poseł. Oczywiście Małysz… nie mieszczą się na scenie. Kacper Tomasiak milczy. »Miś« to mało. (...) 7 minut później. Wicemistrz olimpijski jeszcze nic nie powiedział. Wręczono mu tabliczkę i wspomniano zmarłego działacza. Trwają uściski
Popsuli powitanie Kacpra Tomasiaka? Dziennikarze nie mają litości
Krzysztof Srogosz, dziennikarz Eurosportu, ostro ocenił przebieg powitania w Bystrej. Stwierdził, że różnej maści włodarze „popsuli” uroczystość, zamieniając ją w „straszny festyn”.
Pięknie w Bystrej różnej maści »włodarze« popsuli powitanie Kacpra Tomasiaka. Straszny festyn. W Ustroniu klasa przy okazji uroczystości z Pawłem Wąskiem — profeska
A Wy, co myślicie o całej sytuacji?
Warto przypomnieć, że Kacper Tomasiak ledwo wrócił do Polski i już otrzymał kolejną nagrodę. Za kilka dni 19-letni skoczek będzie miał szasnę powalczyć o puchar mistrzostw Polski, który rozpocznie się w Wiśle.
