Kacper Tomasiak, który dopiero co wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, od pierwszych chwil po powrocie do Polski znalazł się w centrum uwagi. Młody skoczek narciarski, mający zaledwie 19 lat, zapisał się w historii polskiego sportu, zdobywając na igrzyskach dwa srebrne i jeden brązowy medal. Jego znakomite występy nie przeszły bez echa - zarówno fani, jak i lokalne władze natychmiast postanowili wyróżnić sportowca.

Prezydent Bielska-Białej docenia sukces Kacpra Tomasiaka podczas uroczystej wizyty w ratuszu

We wtorek prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zaprosił Kacpra Tomasiaka do ratusza na uroczyste spotkanie. Obok młodego medalisty pojawili się również jego rodzice - Kinga i Wojciech, starosta bielski Andrzej Płonka, wójt gminy Wilkowice Maciej Mrówka oraz przedstawiciele klubu LKS Klimczok Bystra. Uroczystość ta miała wyjątkowy, bardzo emocjonalny charakter. Prezydent miasta wręczył Kacprowi okolicznościową paterę z wygrawerowanym wizerunkiem sportowca - była to nagroda upamiętniająca niesamowite osiągnięcia Polaka we Włoszech.

Prezydent (przyp. red. — Bielska-Białej) Jarosław Klimaszewski gościł w Ratuszu trzykrotnego medalistę olimpijskiego Kacpra Tomasiaka. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice skoczka narciarskiego — Kinga i Wojciech, starosta bielski Andrzej Płonka, wójt gminy Wilkowice Maciej Mrówka oraz przedstawiciele LKS Klimczok Bystra czytamy w oświadczeniu prezydenta.

Kacper Tomasiak przed kolejną szansą. Wystąpi na mistrzostwach Polski w Wiśle

Na tym jednak emocje się nie kończą. Już w niedzielę, 22 lutego, odbędą się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Wiśle, gdzie Kacper Tomasiak stanie do walki o kolejne trofea. Obok niego na skoczni pojawią się także inne wielkie nazwiska polskich skoków - między innymi Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Po zdobyciu trzech medali olimpijskich Tomasiak stał się głównym faworytem nadchodzących zawodów, a cała sportowa Polska z zapartym tchem czeka na jego kolejny występ. Warto przypomnieć, że 19-letni Tomasiak zgarnie fortunę za zdobycie trzech medali na zimowych igrzyskach olimpijskich.

