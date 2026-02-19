Szokujący gest Miss igrzysk! Tego nikt się nie spodziewał po Juttcie Leerdam

Holenderska panczenistka Jutta Leerdam stała się jedną z największych bohaterek igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Wywalczyła złoty medal na dystansie 1000 m i srebrny na 500 m. Jednak to nie sportowe wyniki sprawiły, że stała się sensacją - Leerdam zdecydowała się na odważny gest, który przeszedł do historii igrzysk i odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie.

Jutta Leerdam pokazała stanik po wyścigu. Wykonała kontrowersyjny gest, ale ominęła regulamin igrzysk olimpijskich

Zaraz po przekroczeniu linii mety, Jutta Leerdam rozpięła kombinezon wyścigowy, prezentując sportowy stanik z wyraźnym logo marki Nike. Ten gest był przemyślany - oficjalnym sponsorem holenderskiej reprezentacji w łyżwiarstwie szybkim jest Fila, a zgodnie z olimpijskim regulaminem na stroju mogą być widoczne jedynie logotypy partnerów narodowych federacji. Leerdam znalazła jednak sposób, by promować swojego indywidualnego sponsora. Odsłaniając stanik już po biegu, nie złamała oficjalnych przepisów, ale zyskała gigantyczną ekspozycję dla Nike.

Jutta Leerdam zarobi kosmiczną kwotę na kontrowersyjnym geście. Może otrzymać prawie milion euro

Frederique de Laat, specjalistka ds. marketingu sportowego, dla holenderskiej gazety "AD" podkreśla, że Jutta Leerdam dzięki temu nietypowemu działaniu może zarobić nawet 850 tys. euro, a suma ta może przekroczyć milion euro, jeśli uwzględnić premie. Tak wysoka kwota wynika nie tylko z bezpośredniego kontraktu z Nike, ale także z zainteresowania mediów, kibiców oraz lawiny nowych propozycji reklamowych. Leerdam świetnie wykorzystuje swoją popularność, działając według własnych zasad i zyskując przewagę nad innymi sportowcami.

Na Instagramie Juttę Leerdam śledzi już 6,3 mln osób. Sportsmenka regularnie promuje tam nie tylko Nike, ale również inne znane marki, w tym kosmetyki do makijażu. Jej aktywność internetowa przekłada się na kolejne kontrakty i rosnące zyski. W życiu prywatnym także nie brakuje emocji. Od 2023 roku jej partnerem jest Jake Paul - youtuber, bokser i celebryta. W marcu 2025 roku Paul oświadczył się Leerdam podczas wakacji na Saint Lucia. Zaręczyny wywołały wielką sensację w mediach społecznościowych.

Jutta Leerdam to kontrowersyjna „Miss igrzysk”. Holendrzy mają jej dość

Niecodzienne zachowanie Jutty Leerdam i jej pomysłowość podzieliły opinię publiczną. Jedni chwalą jej przedsiębiorczość i odwagę, inni krytykują łamanie ducha olimpijskiego. Bez względu na kontrowersje, jedno jest pewne: Leerdam zdobyła nie tylko medale, ale i ogromną rozpoznawalność, a także niebotyczne pieniądze. Postawa sportsmenki nie podoba się nawet jej krajanom. Mówi się, że Holendrzy mają już dość swojej Miss igrzysk. Głównym powodem jest duże zamieszanie medialne wokół niej.

Zobacz także: Urodziła się w Moskwie, reprezentuje Polskę na igrzyskach. Niedopuszczalne, jak ją potraktowali

Szokujący gest Miss igrzysk! Tego nikt się nie spodziewał po Juttcie Leerdam Kaname Muto/Associated Press/East News