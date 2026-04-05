Wersow i Friz to bez wątpienia jedna z najbardziej wpływowych par w polskim internecie, dlatego każdy aspekt ich życia wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów. Nic dziwnego, że kolejne informacje na ich temat błyskawicznie obiegają sieć. Jak się okazuje, w najbliższym czasie mogą liczyć na imponujący przypływ gotówki - wiele wskazuje na to, że do ich kieszeni trafi kwota sięgająca niemal 9 milionów złotych.

Wersow i Friz sprzedają kolejną willę. Cena zwala z nóg

W ostatnich miesiącach życie Wersow i Friza znacznie się zmieniło - para, która w 2023 roku powitała na świecie córkę Maję, ogłosiła również, że spodziewa się kolejnego dziecka, co skłoniło ich do refleksji nad warunkami, w jakich mieszkają. Wersow skupia się na drugiej ciąży, ale w jej rodzinnym życiu jednocześnie dzieje się sporo innych zmian. Influencerzy postanowili wystawić na sprzedaż swój dotychczasowy dom - miejsce dobrze znane fanom z licznych filmów i relacji - i przenieść się do innej nieruchomości, jednocześnie szukając większego lokum, które lepiej odpowiadałoby potrzebom ich powiększającej się rodziny.

Para postanowiła sprzedać swoje dotychczasowe gniazdko i przenieść się do innej posiadłości Karola, położonej na obrzeżach Krakowa. Choć przeprowadzka miała miejsce w połowie stycznia, nowa rezydencja, znana fanom jako Dom Genzie, również jest obecnie wystawiona na sprzedaż. Cena? Imponujące 8,5 miliona złotych - kwota, która nie pozostawia nikogo obojętnym.

Wielu fanów pary zastanawia się, gdzie Friz i Wersow zamieszkają po sprzedaży domu Genzie. Na razie pozostaje to tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Wersow posiada jeszcze jedno mieszkanie w Krakowie, które przerobiła na własne studio.

Wersow i Friz tworzą internetowe imperium

Karol "Friz" Wiśniewski i Weronika "Wersow" Sowa zbudowali jedno z największych internetowych imperiów w Polsce. Miliony fanów śledzą ich profile na YouTubie i Instagramie, co przekłada się na ogromne przychody z reklam, współprac i projektów takich jak Genzie. Ekipa Holding w 2021 roku osiągnęła prawie 46 mln zł przychodu i ponad 9,5 mln zł zysku netto, co pokazuje skalę ich sukcesu.

Para inwestuje też w luksusowe nieruchomości. W 2022 roku kupili dom pod Krakowem, który był tłem wielu ich nagrań, a obecnie przenoszą się do innej rezydencji związanej z projektem Friza. Ta nowa posiadłość również została już wystawiona na sprzedaż, co pokazuje, że Wersow i Friz nieustannie inwestują i rozwijają swoje cyfrowe oraz biznesowe imperium.

