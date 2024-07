1 z 15

Ciąże w show-biznesie to gorący temat! Prawdziwe baby boom było w 2014 roku, kiedy kilka znanych par ogłosiło, że powita na świecie potomstwo. Nas szczególnie zaskoczyła ciąża Pauliny Krupińskiej i Małgorzaty Kożuchowskiej. Ostatnio pojawiła się też informacja, że Anna Guzik jest podobno w ciąży z bliźniakami. I to w 6. miesiącu! Aktorce długo udało się ukryć to przed mediami :-) Zobaczcie inne gwiazdy, które ukrywały przed dziennikarzami, że spodziewają się dziecka. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ranking najbardziej zaskakujących ciąż w polskich mediach. Zobaczcie, kto znalazł się na naszej liście!

Zobacz: Ciąże ogarnęły show-biznes. Wkrótce urodzi kolejna gwiazda